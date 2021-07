Something About Us: ilustración creativa y técnicas de comunicación visual

Share this...

Hasta el 30 de julio

Hasta el próximo día 30 de julio se podrá visitar en la sala de exposiciones del espacio cultural EINA Barra de Ferro de Barcelona, Something About Us, una exposición colectiva estructurada a partir de los proyectos realizados por los estudiantes del Postgrado en Ilustración creativa y técnicas de comunicación visual, y del Postgrado en Ilustración para publicaciones infantiles y juveniles, de EINA.

En esta interesante muestra se presentan proyectos que funcionan también como experiencias individuales y colectivas y que conectan con el papel del ilustrador en la actualidad. La muestra reúne la obra de estudiantes de diferentes lugares de mundo como Holanda, Italia, Irán, República Dominicana, Uruguay, y múltiples sitios de España. “Something About Us es el reflejo de la realidad que nos ha tocado compartir. Nos habla de la singularidad y la mirada individual que cada uno ha aportado a este momento», comentan desde la organización.

Participan en Something About Us: Luis Alzueta Martínez, Josefina Baluga González, Bertine Bielderman, Alberto Fernández Camino, Núria Garcia Traveria, Rubén Hervás Ramos, Lia Holguin Martinez, Alice Maniscalco, Clara Marcilla Ferrer, Carme Martínez Boronat, Jaume Vadell Redondo, Elisabeth Bosch Von Hoff, Olivia Bova, Montserrat Colomer Calsina, Núria Gómez Barceló, Marina Juanet Casulleras, Sarah Maghsoodloo, Kenia Rodríguez Serrano, Dídac San José Romeu, Alba Seguí Carvajal e Isabel Troy Díaz.

La exposición, abierta a todos los públicos, se puede visitar de lunes a sábado, de 16:00 a 20:00 horas. Más información en este enlace.