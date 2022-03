El mes de la mujer se celebra en Experimenta Libros #SomosDiseñadoras

Hasta el 31 de marzo los libros de nuestras autoras con un 5% de descuento y gastos de envío gratis para España peninsular

En Experimenta apoyamos a nuestra comunidad creativa desde hace más de 30 años, acercando contenidos que consideramos relevantes y útiles para nuestros lectores, en los que ponemos especial foco en el desarrollo del diseño hispanoamericano.



Hoy, más allá de que el diseño ha alcanzado cierta atención mediática, académica e incluso empresarial, lejos estamos de que se reconozca la injerencia de los diseñadores en los ámbitos de la economía y la toma de decisiones, valorando nuestro conocimiento y habilidades. Y, como consecuencia de este reconocimiento, poder alcanzar una retribución acorde para una gran mayoría de los diseñadores.



Esta situación es aún mucho peor para las mujeres.



Tal como sucede en términos globales, también en el diseño las mujeres están por debajo de los hombres en todos los indicadores. Es verdad que tenemos mucho camino recorrido, pero no parece ser suficiente. Seguimos preguntándonos, por ejemplo, en qué tramo del trayecto se queda la gran cantidad de chicas que llenan las aulas de las universidades. Una mayoría de mujeres que invierten en su formación universitaria pero que, paradójicamente, luego no vemos reflejados estos números en los puestos de trabajo y en las empresas que nos incumben.



En Experimenta tenemos presente esta situación y nos proponemos conscientemente a mejorarlo día a día. Buscamos, invitamos, publicamos y entrevistamos a mujeres creativas, destacando su trabajo y pensamiento, con el deseo, además, de que ellas mismas se conviertan en inspiradoras y guías para otras mujeres en nuestra profesión. Y, por qué no, para los hombres también.



Pocos años atrás, las mujeres constituían como autoras sólo el 5% de nuestro fondo editorial. Hoy, hemos logrado aumentar ese número al 25%.

Pero sabemos que no es suficiente, y que no podremos estar satisfechos hasta no lograr al menos el 50%.



Para este mes de marzo, mes de la mujer, hemos pensado en una pequeña acción (dentro de lo que permite la ley del libro en España) para orientar la atención a nuestras autoras y su trabajo. Por eso, hasta el 31 de marzo, estos libros estarán disponibles en nuestra tienda con un 5% de descuento y gastos de envío gratis para España peninsular.

La Singularidad radical, de Mane Tatulyan

La Singularidad Radical es un proyecto original sobre la singularidad humana en la era de la singularidad tecnológica. La obra aborda, de manera única, extrema e incluso irónica, la mutación del humanismo moderno al posthumanismo posmoderno, dejando ver entre líneas…

El AVC del marketing digital, de Raquel Oberlander y Roi Shahaf

Con una mirada práctica, se exponen principios y explican criterios relacionados con el marketing tradicional y, especialmente, el digital. Pero lo que realmente ofrece a los lectores es la posibilidad de aprender a diseñar una estrategia exitosa que permita convertir sus acciones en resultados,…

Bergman. El guardián de la nada, de Marta Zátonyi

Bergman, el guardián de la nada, abre la puerta al universo del gran director sueco y aporta conceptos para un posible acercamiento a su obra…

Pedro Miralles. Diseño y Emoción. El Legado de una década (1983 – 1993), de Pilar Mellado Lluch

Pedro Miralles. Diseño y Emoción. El Legado de una década (1983 – 1993), es un verdadero homenaje a la vida y obra del famoso diseñador valenciano. Escrito por la Dra. Pilar Mellado Lluch, esta entrega de Experimenta, inaugura Thesis, una nueva colección dedicada a las tesis doctorales…

Puño y Letra. Un cruce interdisciplinario entre poder y caligrafía, de Mariana Pittaluga y Uriel Aiskovich

El politólogo Uriel Aiskovich y la diseñadora Mariana Pittaluga proponen un recorrido por los alfabetos gótico y hebreo desde un abordaje político y filosófico.

Un cruce multidisciplinar desde el diseño y el pensamiento político. Se trata de un libro abierto a todos y todas aquellos…

Moda, economía y sociedad, de Marcia Veneziani

¿Qué vinculación existe entre el dinero y la moda? ¿Qué nos revela el consumo ostentoso acerca del ser humano que lo ejecuta y de los objetos que lo provocan? ¿Es nuestra época la única que ha consolidado esa alianza entre moda y consumo, o es posible encontrar momentos históricos de similar contextura? ¿Qué autores podrían colaborar con este proceso de indagación?

Mismatch. Cómo la inclusión da forma al diseño, la tecnología y la sociedad, de Kat Holmes

En ocasiones, los objetos diseñados rechazan a sus usuarios: un mouse de computadora que no funciona para zurdos, por ejemplo; o un sistema de pago con pantalla táctil que solo funciona para personas que leen frases en inglés, que tienen visión 20/20 y usan una tarjeta de…

La Divina Comedia. Un recorrido visual por los 100 cantos de la obra de Dante Alighieri, de Marina Ceballos

Esta edición de La Divina Comedia con ilustraciones de Marina Ceballos se inscribe en una tradición de acompañar el texto dantesco con imágenes que lleva ya muchos siglos. Priamo della Quercia (siglo XV), William Blake (siglo XVIII), Gustave Doré (siglo XIX), Salvador Dalí (siglo XX) y…

Cuestiones del Diseño. Equilibrio inestable sobre campos imprecisos, de Dora Giordano

Trazar un paisaje distinto y distante del que dibujaron el Movimiento Moderno y el pensamiento racionalista que marcó los discursos y la práctica de estos campos disciplinares hasta ya entrada la…

Confluencias. Supersignos gráficos Félix Beltrán y Cruz Novillo, de Sonia Díaz y Gabriel Martínez

No es extraño que este volumen presente a Félix Beltrán y Cruz Novillo como modelos creativos: sus aportaciones a la práctica del diseño y al movimiento moderno se pasan por alto en la mayoría de las historias del diseño, al igual que las de los diseñadores iberoamericanos en…

Burton en el Jardín de las Delicias, de Cecilia Mazzeo

Tim Burton es, ante todo, un creador. Aunque, tal vez, no sea tanto un creador de relatos –muchas de sus películas parten de historias pensadas por otros– como un creador de personajes. Este ansia de crear, se manifiesta en la forma en la que encara la realización de sus películas así como…

Moda, diseño y comunicación, de Marcia Veneziani

La obra de Marcia Veneziani pertenece al núcleo de investigaciones que han visto la luz bajo el formato de notas o ensayos, y que hoy se reúnen en una edición cuyo propósito es unificar los diversos formatos y temas que tienen el común denominador de la moda y la…

The Radical Singularity. Essay on Singular Phenomena, by Mane Tatulyan

The Radical Singularity is an original project about human singularity in the era of technological singularity. The work addresses, in a unique, extreme, and even ironic way, the mutation from modern humanism to posmodern posthumanism, revealing the light of Reason between the…

From Spain with Design

From Spain With Design (FSWD) se plantea como una herramienta imprescindible para la amplificación y difusión del diseño español a nivel nacional e internacional, para aumentar su visibilidad y para contribuir a mejorar la Marca España. En From Spain With Design (FSWD) participan Teresa Riesgo, Adriana Moscoso, Jordi Montaña, Juan Lázaro / Uqui Permui / Ángel Martínez, Gloria Escribano (Equipo FSWD), Xènia Viladàs, Miguel Zorraquino, Anxo López, Teresa Jular, Salvi Plaja, Xavi Calvo, DIARADESIGN, Marcelo Alegre, Pablo Conde, Victoria de Pereda, Nicola Cerantola, Gráficas en Negro, Laurent Ogel y Gemma de la Montaña.

Diseño y Franquismo. Dificultades y paradojas de la modernización en España

Diseño y franquismo? ¿De qué estamos hablando con un título tan poco usual?

Bajo este enunciado se recogen diversos estudios que nos invitan a reflexionar sobre las dificultades y paradojas de la modernización española. Un libro imprescindible en el que participan como autores Oriol Pibernat, Teresa Bastardes, Isabel Campi, Isabel Del Río, Guillem Celada, Guim Espelt Estopà, María José Balcells Alegre, M. Àngels Fortea, Héctor García-Diego, Silvia García González, Jordi Gràcia i García, Àlex Mitrani, Maria Pauner de Moragas, Raquel Pelta, Silvia Puig, Óscar Salinas Flores, Silvia Segarra, Sílvia Rosés, María Villanueva.