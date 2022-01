Fundación MAPFRE organiza una potente retrospectiva dedicada a Lee Friedlander

Share this...

«Tiendo a fotografiar las cosas que se encuentran frente a mi cámara».

Del 18 de febrero al 15 de mayo de 2022 se podrá visitar en el Centro de Fotografía KBr de la Fundación MAPFRE, una potente retrospectiva dedicada al famoso fotógrafo estadounidense Lee Friedlander, considerado el «fotógrafo del paisaje social norteamericano» por excelencia y uno de los grandes referentes de esta disciplina a nivel mundial.

Comisariada por Carlos Gollonet, esta muestra homónima recorre la ingente obra del artista, haciendo hincapié en determinados proyectos como The American Monument o The Little Screens, y planteando distintas asociaciones temáticas.

Lee Friedlander se construye a partir de 300 piezas —17 pertenecientes a las Colecciones Fundación MAPFRE— que abarcan desde paisajes urbanos o naturales a retratos y autorretratos o imágenes familiares, y que incluyen por primera vez un grupo de fotografías tomadas en España durante los años 60. Sin lugar a dudas, una potente selección que nos acerca a la extensa e intensa obra de uno de los más influyentes fotógrafos estadounidenses del siglo XX, aún hoy activo.

«Para Friedlander, el mundo contemporáneo, con toda su riqueza, vitalidad e incongruencias, encuentra su quintaesencia en el paisaje social norteamericano. Con la cámara más popular en aquellos años sesenta, una Leica de 35 mm, rápida, ágil, como una extensión del ojo, el artista crea un paisaje cuya originalidad radica en la libertad con que lo enmarca. Porque su intención es mostrarnos cómo funcionan las imágenes: la magia no reside para él en el «instante preciso» de Cartier-Bresson, sino en el ‘encuadre preciso’, en cómo el mundo ofrecido a la cámara se convierte en fotografía», comenta Gollonet.

Lee Friedlander se podrá visitar de martes a domingos de 11:00 a 19:00 horas. Más información en este enlace.