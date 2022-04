Silk Gallery presenta All In This Island, una exposición de Andrea Devia-Nuño

Hasta el 2 de junio de 2022

La galería Silk, uno de los espacios expositivos dedicado al diseño y la ilustración comercial más interesantes de Madrid, presenta All In This Island, una muestra dedicada a la obra de la ilustradora y escultura colombiana, Andrea Devia-Nuño.

Compuesta por una veintena de obras gráficas, acrílicos y una gran instalación escultórica, la exposición se articula en torno a la distracción como temática. “Soñar despierto implica ausentarse y estar a la deriva en otro lugar. Mientras tanto, de este lado, el cuerpo sigue presente. Me interesa capturar precisamente esos instantes en los que el tiempo se siente elástico y el cuerpo queda sólo como una reminiscencia”, comenta Devia-Nuño.

La obra de Andrea Devia-Nuño se desarrolla en la lógica vectorial desde un lenguaje de líneas y campos de color precisos. Y al mismo tiempo, pone a prueba ese carácter matemático en la traducción de sus formas al trabajo manual y quirográfico de la cerámica. “Encuentro un deleite particular en esos momentos que evaden el aquí y ahora pues permiten acercarse al infinito, y eso es lo que me impulsa a materializarlos”.

All In This Island, juega con la ambivalencia de ser pero no estar, y desde ese lugar, las esculturas funcionan como retratos imposibles de la ausencia. «La idea de Silk Gallery es celebrar un movimiento concreto y creciente de artistas que vienen del diseño y la ilustración comercial. Creemos que hay un espíritu muy potente en este cruce natural entre arte gráfico y arte contemporáneo», comentan desde la galería madrileña.

All In This Island se podrá visitar hasta el 2 de junio de 2022. Más información en este enlace.