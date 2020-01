Houses of Patagonia, los paisajes arquitectónicos de Thibaud Poirier

Estilo, entorno y esencia de la arquitectura patagónica

A menudo, la fotografía arquitectónica de trazos más artísticos —como la más ortodoxa—, se centra en la espectacularidad de las edificaciones, en la perfección de sus detalles o en la magnitud de sus dimensiones. Reduce to the max, de Kevin Krautgartner o Façades, de Yener Torun, son dos series que bien valen como ejemplo de esta tendencia, o nunca mejor dicho, de este tipo de enfoque. Por esta razón, Houses of Patagonia, uno de los últimos proyectos del fotógrafo parisino Thibaud Poirier, ha llamado tanto la atención. Se trata de una serie compuesta de 13 imágenes que retratan el estilo, entorno y esencia de la arquitectura patagónica, concretamente, de El Chaltén, sin duda su población más famosa. «El estilo de El Chaltén refleja su estatus como un portal a una naturaleza magnífica. Las casas buscan evitar conflictos con los fondos montañosos visibles desde cada lugar de la ciudad, creando un horizonte sin obstáculos de una naturaleza que aún no ha sido domesticada», comenta Thibaud Poirier.

En Houses of Patagonia, el creativo galo no solo nos ofrece un recorrido por las diferentes influencias arquitectónicas a las que ha sido sometida esta ciudad argentina a lo largo de los siglos, sino también su situación y contexto, tanto geográfico como climático y que ha terminado por crear un paisaje arquitectónico único en el mundo.