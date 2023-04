Share this...

Myron Kwan se inspira en el cañón del Antílope​​ para dar vida a 1111 Ones

El diseñador chino Myron Kwan, fundador de M.R. Studio Ltd., ha utilizado el cañón del Antílope​​, una de las formaciones geológicas mas raras y famosas del mundo para dar vida a 1111 Ones, un restaurante de alta cocina ubicado en el palpitante corazón de la isla de Hong Kong. «1111 Ones ofrece a los amantes de la gastronomía una original mixtura entre las artes culinarias y los paisajes espectaculares», ccomenta Kwan y agrega: «Me gusta pensar que nuestro estilo es elegante, atemporal y apasionante. Para ello, empleamos una gran variedad de materiales, objetos, ideas y referencias. Creemos que cada elemento que utilizamos permite compartir nuestra obsesión por los detalles, la artesanía y el refinamiento».