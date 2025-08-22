Diálogos de diseño. Ciclo de entrevistas UP

Experimenta y la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo de Argentina se unen para realizar el ciclo internacional Diálogos de Diseño, que consiste en entrevistas realizadas en formato webinar, en el marco del Programa de Colaboración para el Desarrollo Académico de Diseño y Comunicación en Iberoamérica.

Marcelo Ghio, director editorial de Experimenta y Experimenta Libros será el encargado de realizar las entrevistas que girarán en torno a temas de diseño, innovación, filosofía, creatividad, comunicación y branding.

El ciclo comienza este jueves 28 de agosto, a las 12 hs del mediodía en Argentina –17 hs España peninsular– con Samuel López-Lago como entrevistado, y se extenderá por catorce jueves consecutivos hasta cerrar la primera temporada el 27 de noviembre. El tema central de este primer encuentro será: El diseño, de la intuición al artefacto.

La lista de participantes incluye a destacados profesionales y autores del diseño y la comunicación iberoamericana. A Samuel López-Lago, le seguirán: Juan Mellen, Sebastián Guerrini, Mane Tatulyan, Antonio Lafuente, David Asensio, Rodrigo Martínez, Emilio Gil, Juli Capella, Òscar Guayabero, Luján Cambariere, Eugenio Vega, Eugenia Martinez Barbazza y Paco Egea.

Esta actividad, de acceso libre, gratuita, con registro en el portal de la Facultad, tiene como objetivo principal contribuir al desarrollo de las disciplinas del Diseño y la Comunicación, desde el punto de vista académico, de la investigación y la extensión profesional.

Acerca del entrevistado

Samuel López-Lago es un creativo multidisciplinar y diseñador estratégico. Cuenta con un Máster en Diseño en Ingeniería por la Universidad de Córdoba y un Master Certificate en Diseño de Sistemas por la Cornell University.

Actualmente se desempeña como líder de equipo tecnológico en la Comisión Europea. Es miembro de la World Academy of Art and Science. También ejerce como speaker y asesor en UNESCO Body and Mind Wellness. Ávido meditador con más de 10 años de práctica, tiene una Master en Mindfulness por la Universidad Isabel I y está certificado como Master en Meditación – Profesor de Meditación CMT-500 por Meditation Alliance International.

Es autor de los libros Vademécum de métodos de diseño, Clayfulness, Historia de una silla, ABC Diseño, Galería de lo imposible y Brusselaxation, editados por @ExperimentaLibros.