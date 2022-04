Yael rompe el molde con cada pieza

Si dibujar es difícil, comunicar es solo para elegidos. La ilustradora argentina Ana Yael es dueña de un estilo único y reconocible, gobernado por una sensibilidad superlativa que la ha llevado a trabajar para gigantes como Time Magazine, The Financial Times, The Guardian Weekend o The National, solo por citar algunos. De trazos precisos, una paleta delicada y un gran criterio para las composiciones, Ana Yael rompe el molde con cada pieza. Brillante.