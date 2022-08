Andrea Manzati y lo mínimo indispensable

Honestidad, el color y la eficiencia

La obra del ilustrador italiano Andrea Manzati arrolla al observador desde la honestidad, el color y la eficiencia. Cada trazo, cada elemento, cada pincelada en sus placas ha sido cuidadosamente planeada para conseguir una reacción particular. Compañías de la talla de Adobe, Apple, The Guardian, The New York Times, CNN, Forbes, Fortune, HP o IKEA, por nombrar apenas un puñado, confiándooslos regularmente en su criterio para comunicar sus productos y servicios. «Creo piezas coloridas, simples y geométricas. Me gusta ensuciarme las manos con tinta y pinceles y agregar elementos hechos a mano en mis composiciones digitales», comenta Manzati.