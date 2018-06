Bee Saving Paper, el papel con alimento para abejas de Saatchi & Saatchi y City Bees

Salvar nuestro planeta

La rápida y dramática disminución que las abejas están sufriendo estos últimos años han unido a Saatchi & Saatchi IS Warsaw y City Bees, una organización polaca que fomenta la pasión por las abejas en las comunidades urbanas, en este proyecto. Un material innovador y biodegradable, que bautizado como Bee Saving Paper da respuesta a muchos y muy variados usos, al tiempo que funciona como bebida energética para las abejas. Desarrollado por la fábrica de papel local, Czerpanego w Kobyłc, gracias a una estrecha colaboración entre muchos profesionales, incluidos entomólogos y artesanos del papel, Bee Saving Paper contiene una fórmula única, compuesta por glucosa energetizante no pegajosa y semillas de miel. Decorado por un patrón de pintura ultravioleta, es percibido por las abejas como un prado lleno de polen, donde paran a alimentarse para continuar luego su vuelo con una semilla de una de sus plantas favoritas, la Lacy Phacelia, la cual crecerá y florecerá, permitiendo que la próxima temporada más abejas se beneficien de ella.

“Sabemos que esta iniciativa no resolverá por sí sola el problema mundial de la disminución de la población de abejas, pero esperamos que al menos haga a la gente consciente del papel de estos animales en nuestras vidas”, señalan Tomasz Bujok y Anna Gadecka, del equipo de diseño. Un proceso resultado de múltiples factores, como el uso extensivo de pesticidas, la rápida industrialización y un desarrollo urbano sin precedentes, que ha hecho que las abejas (responsables junto a otros insectos polinizadores de mantener el 90% de todas las plantas silvestres) se encuentren ya en peligro de extinción, con el consecuente riesgo, no sólo a nivel económico (se calcula que los “servicios” de polinización proporcionados por las abejas tienen un valor económico global de 150.000 millones de euros), sino también para el futuro de nuestro planeta.