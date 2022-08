Bocadillos de diseño: Marie Urbin, Kanith Thailamtong, Andrea Manzati, Kristian Hammerstad y Sophie Minto

La austera elegancia de Marie Urbin. Ilustración germana

La obra de Marie Urbin es, en todos los sentidos posibles, sutil. Desde la paleta de colores, sin estridencias pero con personalidad; pasando por los trazos, con sus ligaduras, remates, tensión y precisión; hasta la elegante austeridad de las composiciones, todo confabula para ofrecernos piezas técnica y conceptualmente excepcionales. Con un título en comunicación por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Muchich, esta joven ilustradora germana aún tiene mucho para decir. Estaremos atentos a más novedades.

La ilustración de Kanith Thailamtong. Entre la cotidianidad y la fantasía constantemente

Inspirada en ciertos aspectos de la obra de Edward Hopper, la joven ilustradora tailandesa Kanith Thailamtong, ha conseguido construir un estilo reconocible y de gran personalidad que la ha llevado a posicionarse en la vanguardia de su país natal. Con una paleta holgada y una austeridad de elementos casi espartana, las escenas Thailamtong discurren entre la cotidianidad y la fantasía constantemente. «Me interesa el comportamiento de las personas y suelo experimentar con objetos simples para crean un nuevo entorno visual. Mis piezas personales generalmente tratan sobre ser una chica en la cultura oriental, lo que realmente sentimos pero no podemos decir», comenta Thailamtong.

Andrea Manzati y lo mínimo indispensable

La obra del ilustrador italiano Andrea Manzati arrolla al observador desde la honestidad, el color y la eficiencia. Cada trazo, cada elemento, cada pincelada en sus placas ha sido cuidadosamente planeada para conseguir una reacción particular. Compañías de la talla de Adobe, Apple, The Guardian, The New York Times, CNN, Forbes, Fortune, HP o IKEA, por nombrar apenas un puñado, confiándooslos regularmente en su criterio para comunicar sus productos y servicios. «Creo piezas coloridas, simples y geométricas. Me gusta ensuciarme las manos con tinta y pinceles y agregar elementos hechos a mano en mis composiciones digitales», comenta Manzati.

Las ilustraciones de Kristian Hammerstad. Pop, vintage, retro,… geniales

Egresado de la prestigiosa Central Saint Martins de Londres, el ilustrador noruego Kristian Hammerstad es dueño de un estilo único en el que se pueden percibir casi de forma instantánea, una infinidad de influencias. En clave cómic, las piezas de Hammerstad cautivan por ese seudorrealismo technicolor que una vez fue la tónica en los paisajes gráficos de medio planeta. The New York Times Magazine, Le Monde, Wired o The New Yorker, por citar apenas un puñado de medios que regularmente confían en su pluma para ilustrar sus páginas, son prueba inequívoca de la entidad de un creativo que parece no tener techo.

Sophie Minto y la ilustración al aire libre

A pesar de su juventud, Sophie Minto ostenta una depurada técnica que le permite insuflar a sus piezas un vigor y fondo conceptual poco habitual. Lejanas, cargadas de una nostalgia reconocible, en sus composiciones se atisban lugares compartidos con ciertas etapas de gente como Jan Siemen, Karolis Strautniekas o la gran Malika Favre. «Mi trabajo representa mi profunda fascinación por la naturaleza y la vida al aire libre. Al crecer junto al mar, muchas de mis ideas se basan en recuerdos de aventuras cerca del él. Comienzo cada pieza con un simple boceto a mano alzada, después, vectorizo y coloreo digitalmente», comenta Minto.

La imagen de portada de este artículo es obra del ilustrador australiano Karan Singh.