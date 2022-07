Cinco libros para el mes de julio. Palabras de diseño

Elastic Architecture. Frederick Kiesler and Design Research in the First Age of Robotic Culture, de Stephen J. Phillips

El profesor, divulgador y escritor estadounidense Stephen J. Phillips es el responsable de Elastic Architecture. Frederick Kiesler and Design Research in the First Age of Robotic Culture, una obra imprescindible para entender el papel del Frederick Kiesler en la arquitectura tal cual la conoceos hoy. Efectivamente, en este libro editado en inglés por The MIT Press, Phillips explica —entre otras cosas— cómo Kiesler estableció una nueva trayectoria profesional para los arquitectos, no como maestros de obra, sino como profesionales de la investigación cuyos medios y métodos innovadores podrían promover la arquitectura alternativa y especulativa.

BioObjetos. Diseño + Ciencia, de Lorena Bonilla (comp.)

BioObjetos invita a un trabajo interdisciplinario y tiende lazos entre el diseño, la biología, la química, con intención de generar sinergias con las áreas de bio y nanotecnología. Es urgente lograr un desarrollo amigable con el medio ambiente y humanidad. Toda exploración en ese sentido es urgente. Este libro es una de ellas.

The Interior Design Handbook, de Frida Ramstedt

Si la intención de Penguin Books era editar una suerte de «manual de primeros auxilios» de interiorismo y decoración, lo ha conseguido. De la mano de la famosa consultora, influencer y escritora sueca, Frida Ramstedt, The Interior Design Handbook es todo lo que necesitas para configurar espacios eficientes y agradables. A lo largo de sus 240 páginas el lector ira descubriendo nociones básicas, recursos, consejos,… de forma sencilla ayudado por esquemas e ilustraciones y una prosa amena.

Dentro de la marca. La gestión de la identidad, de Paco Egea

Lo que hay dentro de la marca no siempre se ve, pero es la base para construir una imagen que sea percibida de manera conveniente. El pensamiento, la cultura, la identidad tienen que ver con lo que una marca es. Y todo ello se transmite mediante lo que hace y cuenta. Ser y decir son dimensiones complementarias, como pensar y hacer, cómo planificar y construir. Dentro de la marca realiza un recorrido por el mundo de las marcas, tanto desde el punto de vista mental (su origen, su gestión, su dimensión estratégica) como físico (su diseño, su comunicación, sus actos) para trasladar una visión de alcance, más allá del elemento gráfico e icónico por el que se las reconoce. Escrito en un tono accesible, este libro de Paco Egea facilita la comprensión de los términos e ideas que se manejan en el mundo de las marcas y, al mismo tiempo, pone en valor que los buenos resultados suelen ser fruto de planteamientos consistentes.

Edith Head. The Fifty-Year Career of Hollywood’s Greatest Costume Designer, de Jay Jorgensen

El coleccionista, historiador y escritor estadounidense Jay Jorgensen firma Edith Head. The Fifty-Year Career of Hollywood’s Greatest Costume Designer, un impresionante volumen de 400 páginas dedicado a uno de los máximos referentes del diseño de vestuario para la gran pantalla, por supuesto estamos hablando de Edith Head, ganadora de ocho premios Óscar (nominada a 35), con un bagaje de más de 400 películas a sus espaldas. Casi nada.

Editado por Running Press, Edith Head. The Fifty-Year Career… reúne una colección espectacular de bocetos raros y nunca antes vistos, tomas de prueba de vestuario, fotos detrás de escena y efímeras.

