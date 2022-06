Giacomo Torsani y cómo rediseñar un sector

Forzar los límites visuales

El diseñador italiano Giacomo Torsani es el autor de un potente proyecto gráfico en el que con astucia y profesionalidad, ha conseguido forzar los límites visuales de un sector que permite muy pocas concesiones. Se trata de Out of Market, una consultora inmobiliaria especializada en propiedades de alta gama con sede en Luxemburgo. Debido a las especiales características de la industria, el país y el target, Torsani debía moverse con extrema precaución para conseguir la medida justa de riesgo y no perderse por el camino. Con un azul eléctrico por bandera, un espíritu descaradamente flat y un ecosistema tipográfico e iconográfico superlativo, Torsani nos regala un paisaje arrollador, donde la vanguardia gráfica y el «efectivismo» comercial propio del sector, no solo se encuentran a medio camino, se apoyan y se promueven para lograr un resultado mayor que la suma de sus partes. Genial.