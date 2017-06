GIF animados, los microcuentos de Edu Fuentes

Si un video es una novela, un GIF es un microcuento

El ilustrador gráfico madrileño afincado en Londres, Edu Fuentes, es el autor de esta serie de GIF animados. Un formato que, como él mismo afirma, añade una dimensión más a la ilustración tradicional y la convierte en casi un relato. “Me gusta pensar que, si un video es una novela, un GIF es un microcuento“, cuenta el ilustrador, que empezó a hacer este tipo de imágenes a raíz de experimentar con Cinema 4D. Su interés por motion graphics —animación gráfica multimedia en movimiento— y el querer darle un toque 3D a sus ilustraciones, le hicieron lanzarse a aprender de forma autodidacta Cinema 4D y crear proyectos experimentales como Surprise box o Virtual Realm. “En esta serie de GIFs he tratado de contar, o más bien sugerir, una historia sin usar personajes” explica Edu, para quien el 3D ofrece unas posibilidades infinitas que le permiten ser ilustrador, animador y director de fotografía al mismo tiempo; y donde es posible cambiar el mood de la ilustración simplemente modificando la iluminación. Antes de de cursar Ilustración en la escuela de Arte 10 de Madrid, Edu estudió fotografía. “Aunque pronto me di cuenta de que no era lo mío, aprendí muchos conceptos que me están siendo útiles ahora, muchos años después, con Cinema 4D” señala el ilustrador. Actualmente se halla inmerso en proyectos muy diversos de ilustración estática y en movimiento, para publicidad, aplicaciones y comunicación interna; y tiene programado colaborar en un futuro próximo con un DJ, para quien diseñará animaciones —o VJ loops— que se proyectarán durante sus sesiones.