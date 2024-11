David Plunkert y las vanguardias de la ilustración

Efecto, fondo y profesionalismo

Sin lugar a dudas, David Plunkert es uno de los grandes referentes a nivel mundial de la llamada ilustración publicitaria. Su forma de entender los objetivos y necesidades del cliente, y más importante aún, la forma de comunicarlas al gran público, lo ha llevado a trabajar para compañías tan universales como dispares. Desde marcas deportivas como Adidas o Nike; tecnológicas como Adobe, IBM o Motorola; de entretenimiento como Nickelodeon, Netflix o MTV… hasta editoriales como The New York Times, The New Yorker o Playboy, se han hecho con los servicios de este prolífico creativo estadounidense para sumar valor a sus proyectos.

¿Y por qué gusta tanto? Dejando de lado variables más subjetivas, lo cierto es que gusta, porque funciona. Sus piezas consiguen de algún modo y en algún nivel, conectar con una amplia variedad de segmentos, de forma efectiva y genuina. Puede que sea su compleja simplicidad, su brutal uso de los degradados y texturas, o bien su disimulado componente lúdico conseguido a fuerza de la dramatización de las formas.

A continuación os ofrecemos una pequeña selección de lo que, a nuestro entender, son las más representativas de un profesional llamado a marcar una época.