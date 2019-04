Isidro Ferrer: la próxima vez intentaré hacerlo mejor

La no entrevista

Esta entrevista a Isidro Ferrer es una no entrevista. O, para decirlo mejor, es un diálogo que derivó, gracias a la poética reflexiva del entrevistado, en un texto que recorre el pensamiento y la visión acerca del diseño, el arte y la vida de uno de los más destacados referentes del diseño español. De este modo, la entrevista dio paso un texto delicioso que se proyecta más allá de la obra y que nos invita a (re)pensar diferentes aspectos de nuestra profesión.

La personal reflexión de Isidro queda enmarcada por imágenes de su propio espacio de trabajo, aquél que lo muestra tal y como es. Y tan personal resulta, que las fantásticas fotografías que acompañan este texto surgen de la lente atenta de su hija Alicia.

El entrevistador sale de escena y se convierte —felizmente— en público para disfrutar de cada palabra aquí compartida.

El teatro

Al gran Robert Massin, grafista y tipógrafo francés, autor de la interpretación gráfica de La cantante calva de Eugène Ionesco publicada por Éditions Gallimard en 1964, le gustaba reivindicar la proximidad entre las artes escénicas y el diseño. Massin lo hacía desde el lenguaje, estableciendo una relación etimológica entre las funciones de la dirección teatral (mise en scène) y la del diseño editorial (mise en page).

En varias ocasiones me han preguntado por la importancia de la formación teatral en mi trabajo gráfico. Hasta hace poco no he sido muy consciente de esta influencia, tampoco me lo había planteado, pero, después de haber trabajado durante siete temporadas solucionando la gráfica del Centro Dramático Nacional, percibo esta relación como algo esencial en mi forma de afrontar el proyecto gráfico.

Teatro y diseño están hermanados por dos elementos esenciales de la hermenéutica: la interpretación y la representación. Un baile circular entre idea y realidad que da forma al conocimiento. Ambos oficios están obligados a interpretar y a representar, y a hacer de la interpretación y la representación una expresión creativa.

En el cartel para una obra de teatro se interpretan y representan las distintas voces que forman el cuerpo dramático; la voz del autor del texto, la voz del director de escena, las voces de los actores. En ambos casos, tanto en teatro como en diseño, se trabaja a partir de la voz ajena.

Mi papel como diseñador es encontrar el registro adecuado para interpretar y representar sobre el papel la esencia de la representación escénica. Dar voz a los otros. Ser el otro.

Las letras y las palabras

Las letras nacen del dibujo, de la reducción esquemática de la representación gráfica. La palabra es la suma de letras, que más allá del dibujo de su caligrafía, contiene el significado de aquello que señala. Ciervo, viento o agua, en la escritura dejaron de ser dibujo para ser palabra, pero nunca renunciaron a su capacidad para generar imágenes. La palabra añora su lugar de origen.

Lo inverosímil

En mi trabajo la extrañeza es el punto de partida, la contradicción el de llegada. Por el camino tomo prestado lo inverosímil y absurdo que se presenta con apariencia de verdadero para dar a cada cosa la forma que esconde.

El diseño

Clarice Lispector decía en una entrevista que se sentía una “invitada a la literatura”. Su respuesta define mi sentir frente al diseño: a menudo me siento como un invitado, otras como un apátrida y en ocasiones como un marciano.

La próxima vez intentaré hacerlo mejor

Hace no demasiado una alumna de la carrera de diseño de una conocida universidad me suelta, a bocajarro y sin venir a cuento, que dentro de un ejercicio de clase han analizado uno de mis carteles y que lamentablemente mi trabajo no ha superado la prueba. Al parecer mi cartel se aparta de algunos de los fundamentos esenciales del diseño y en concreto de la tipografía. —Es cierto. —Le respondo—. —Seguramente tienes razón. No he tenido la fortuna de estudiar diseño y mi lenguaje se ha cimentado a base de titubeos, pérdidas y errores. Como no estoy sometido al arbitrio de la ortodoxia académica me veo obligado recurrir a la intuición y al contrario de la infalibilidad que da el conocimiento de las normas, la intuición no asegura el acierto. Te agradezco la sinceridad. La próxima vez, intentaré hacerlo mejor.

El cartel de teatro

El cartel de teatro es el prólogo de la obra. Nos aproxima desde la imagen al contenido de la pieza dramática, pero el cartel también es el epílogo, lo que se fija a la memoria tras la representación. A la función le antecede el cartel, tras la función, queda el cartel.

Arte y diseño

¿Y no sería más interesante que fuera el arte quien tomara la apariencia del diseño?De esta forma, la eterna pregunta de si el diseño es arte carecería de sentido.

La dictadura de la visión

Hay una desarmonía entre las distancias y las querencias que la tecnología ayuda a solventar, aunque a la tecnología le falla el tacto, el gusto y el olfato. Te veo, pero no puedo sentirte. Paradójicamente, al igual que ante un espejismo, nunca estuve tan lejos de la piel de lo que me rodea, ni tan cerca de lo inaccesible.

NOTA: Isidro Ferrer: la próxima vez intentaré hacerlo mejor es un fragmento de la entrevista a Isidro Ferrer realizada por Marcelo Ghio incluida en el número 81 de Experimenta. Puedes encontrar este edición y muchas más en nuestra tienda online.