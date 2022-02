Koyuki Inagaki desarrolla la identidad de Mist. Hoteles de lujo en territorio chino

Un hotel de alto standing en la cuna de la civilización china

El diseñador nipón Koyuki Inagaki nos sorprende una vez más con un proyecto gráfico arrollador, tanto visual como conceptualmente. Se trata de la identidad de Mist, un hotel de alto standing ubicado en el corazón de la provincia de Henan, reconocida como el lugar donde se originó la civilización china.

Con estos antecedentes y la propia entidad del cliente, la propuesta de Inagaki no podía ser menos que genial. Por supuesto, no nos defraudó. Utilizando el nombre del complejo com punto de partida —que en inglés significa neblina—, el equipo creativo a cargo del proyecto integrado por Shun Kawakami, Nooey Nitipon, Kanako Ueno, Ken Aoki y Koyuki Inagaki, compuso un paisaje dinámico y sumamente efectivo. «La forma del logotipo representa el contorno del hotel visto desde arriba, y las letras flotantes dentro de él representan gotas de agua suspendidas en la atmósfera, que no es otra cosa que niebla», comenta Inagaki.

Un ecosistema tipográfico esencialista, junto a una exquisita iconografía (cuyos toques de color son todo un acierto), terminan de dar forma a un sistema tan elegante como funcional.

Para terminar es necesario mencionar la paleta de colores, sublime. No solo la integración del azul neón en un contexto como este, también la utilización de finos degrados tanto en la papelería como en objetos. Brutal.