La ilustración impresionista de Kenesha Sneed

Esenciales pero frondosas, coloridas pero elegantes, sofisticadas pero cercanas

Kenesha Sneed tiene algo y todo el mundo lo quiere, ¿la prueba? Una cartera de clientes de infarto. Microsoft, Apple, Instagram, Facebook, Universal Pictures, Netflix, Google, Airbnb, Penguin Random House, New Yorker, New York Times,… son solo algunas de las compañías que habitualmente se ponen en sus manos. Esenciales pero frondosas, coloridas pero elegantes, sofisticadas pero cercanas, las piezas de esta ilustradora, diseñadora y escritora estadounidense, consigue conectar con el observador de forma y a niveles desconocidos. Su juventud y por sobre todas las cosas, su enorme talento, es un claro indicativo de que aún no hemos visto lo mejor de su obra. Estaremos atentos a más novedades.