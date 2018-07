La Liga TV, la gráfica del fútbol español. Diestro para Mediapro

Las estrellas y sus constelaciones

El estudio barcelonés Diestro se ha encargado de realizar la imagen de La Liga TV, el canal de la liga de fútbol española. Un proyecto innovador, encargado por Mediapro, que incluye la dirección de arte, el y todo el paquete de grafismo en tiempo real. Los videojuegos, las estrellas y sus constelaciones y muchos otros elementos inspiradores han permitido al estudio renovar este sector y constituir una marca.

2.500 millones de personas

El fútbol es el deporte más popular del mundo. Las últimas encuestas de la FIFA reconocen que es practicado por un total de 270 millones de personas.

En el caso de España, la liga de fútbol es de las más vistas, con una audiencia global de 2.500 millones de personas en más de 180 países. Hasta hace unos años, los clubes que forman parte de la liga de fútbol española gestionaban sus propios derechos de explotación audiovisual. Pero esta situación cambió en 2015 con la aprobación del Real Decreto-ley 5/2015, por el que estas negociaciones individuales pasaron a ser ventas centralizadas a

través de paquetes audiovisuales administrados por la liga. Para ofrecer estos productos, se constituyó la marca La Liga TV, un trabajo llevado a cabo por el equipo de Diestro, quien se ha encargado de diseñar y crear la imagen de la marca haciéndose responsable de la dirección de arte, el branding y el grafismo en tiempo real. Además, se ha ocupado del diseño gráfico de algunos de sus programas y de dar continuidad al canal, así como de diseñar los openers oficiales emitidos antes de cada partido.

Sobre Diestro

Diestro es un estudio de dirección de arte y animación fundado en 2011 en Barcelona por los realizadores David Fernández y Javier Gutiérrez y el artista en motion graphics Hugo Basism. El equipo participó en un concurso internacional al que se presentaron ocho estudios de diferentes países. Tras unos meses de intenso trabajo para elaborar el pitch, finalmente La Liga TV les asignó este proyecto, que ha cambiado para siempre la identidad gráfica de la transmisión de la liga de fútbol española.

Inspirado en la interfaz de los videojuegos, el trabajo de Diestro ha permitido aplicar las nuevas tecnologías a un sector anclado en el tiempo, aportando un nuevo look con una imagen más clara. Su propuesta, desarrollada para 4K, HD y SD, tendrá repercusión universal, ya que su grafismo se verá siempre que se emita fútbol español en cualquier televisor del planeta.

Openers, animando a las estrellas

El aspecto más creativo de este proyecto ha sido el de los openers. La inspiración para realizar estas piezas animadas la han encontrado en el espacio y las estrellas. “Cada estrella es un jugador y por ello hicimos personajes de cristal que se reflejan en el espacio”, explica Javier Gutiérrez. Jugadores como Messi o Ronaldo se han diseñado trabajando en 3D con fotografía paramétrica, una herramienta que ya habían utilizado en otros proyectos y que ha encajado muy bien en este, debido a la escasez de tiempo y la complejidad que suponía grabar a los jugadores.

A su vez han utilizado la técnica motion capture, que les permitió, a través de cinco jugadores profesionales, simular diversos movimientos y crear animaciones realistas para el resto de los jugadores, suplentes y árbitros, y también imágenes del campo de juego. El escenario de las constelaciones donde brillan las “estrellas del fútbol” se realizó con la técnica digital matte painting. “Desde La Liga TV querían algo visualmente muy impactante, espectacular, pero que fuera muy sobrio a la vez”, explica Gutiérrez. Añade que desde Diestro pensaron en diseñar un concepto que les permitiera crear cualquier tipo de escenario que imaginaran a partir de fotografías y que diera dinamismo, que mostrase lo que es el futbol.

El grafismo en directo, reminiscencias al videojuego

El aspecto más destacado de este proyecto ha sido la creación de las más de doscientas piezas que componen el grafismo y que se modifican durante los partidos en tiempo real, indicando el estado de la clasificación, el marcador, los tiempo de posesión de pelota, las tarjetas, etcétera, es decir, toda la información que genera un partido de fútbol y que se muestra en la pantalla mediante gráficos

y estadísticas. En este sentido, el diseñador gráfico y calígrafo explica que “una de las cosas que hasta este momento nadie había conseguido era que todos los escudos fuesen del mismo color, y nosotros lo hemos hecho utilizando el color hueso como recurso unificador”. Junto a ello, también han logrado que los equipos se identifiquen a través de unas pequeñas barras de color, una propuesta impensable hasta el momento debido a los significados que tienen los colores en el fútbol. El resultado es una imagen limpia, moderna y con numerosas reminiscencias al mundo del videojuego, características que les han favorecido para la asignación del proyecto. “Nosotros teníamos claro que debíamos hacer algo así, de hecho ganamos el concurso porque era lo que se esperaba”, afirma Gutiérrez. “Antes, cada televisión empleaba sus propios grafismos. En cambio, si Al Jazeera compra ahora un partido, se verá con los grafismos que hemos realizado nosotros”, explica el diseñador, y continúa diciendo que “es un paquete que se vende a nivel mundial, por lo que debíamos realizar un diseño bastante pulcro para que fuese lo más atemporal posible y funcionara en todo el mundo”.

Branding: generar la marca

“El fútbol es un deporte masivo, lo ven muchísimas personas y es un terreno en el que generalmente el diseño gráfico no entra mucho”. La opinión de Gutiérrez se basa sin duda en la comparación con otros trabajos que ha realizado previamente para Movistar, como eSports o El día después, para Sport 3 o

Generación NBA de Canal Plus o en otros proyectos que incluyen deportes extremos y outdoor. “En el sector del fútbol el diseño gráfico se ha colado en los anuncios de jugadores para marcas como Adidas o Nike. La Liga tampoco invertía como entidad en este tipo de acciones ya que sus intereses estaban centrados en la transmisión y en los fichajes de los jugadores”, explica Gutiérrez.

Crear una identidad de marca y una representación del producto ha sido como “ganar un campeonato”, un ejercicio global que ha reunido las estrategias llevadas a cabo por Diestro en cuanto al canal, el opener y los partidos, formando un equipo con todas ellas.

Las herramientas digitales, un trabajo innovador

El proyecto de Diestro para La Liga TV se ha desarrollado utilizando tecnología 3D, 2D y After Effects. “Al final, lo que hemos podido aportar a La Liga es un paquete de herramientas de trabajo. Cada elemento y cada jugador está animado, y si hay que realizar algún cambio, puede hacerse enseguida”, dice Gutiérrez. Esta posibilidad de modificación no carece de importancia porque si Ronaldo se pone mechas de color o Messi se corta el pelo, estos cambios podrán aplicarse al instante y no hace falta volver a contactar al jugador para filmarlo como se hacía antes. Pero hay muchas otras actualizaciones en las que Diestro está trabajando y que se podrán ver pronto, aunque para eso debemos aficionarnos a La Liga TV.

NOTA: La Liga TV, la gráfica del fútbol español. Diestro para Mediapro, es un artículo escrito por Jazmín Castresana publicado en el número 74 de Experimenta. Puedes conseguir este número y muchos más en nuestra tienda online