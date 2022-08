Las ilustraciones de Kristian Hammerstad. Pop, vintage, retro,... geniales

Una infinidad de influencias

Egresado de la prestigiosa Central Saint Martins de Londres, el ilustrador noruego Kristian Hammerstad es dueño de un estilo único en el que se pueden percibir casi de forma instantánea, una infinidad de influencias. En clave cómic, las piezas de Hammerstad cautivan por ese seudorrealismo technicolor que una vez fue la tónica en los paisajes gráficos de medio planeta. The New York Times Magazine, Le Monde, Wired o The New Yorker, por citar apenas un puñado de medios que regularmente confían en su pluma para ilustrar sus páginas, son prueba inequívoca de la entidad de un creativo que parece no tener techo.