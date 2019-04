Los juegos tipográficos Op-art de Sergi Delgado. Trazo firme barcelonés

Tipografía, lettering e ilustración

Sergi Delgado ha sido definido como uno de los mejores representantes del estilo Op Art de España en la actualidad. Dedicado fundamentalmente a la ilustración, la tipografía y el lettering, este joven diseñador gráfico barcelonés no quiere ser encasillado en un estilo concreto.

Pero lo cierto es que sus trabajos en general, y sus tipografías en particular, están llenas de efectos ópticos y psicodélicos que remiten al arte óptico. Mediante el uso de formas simples como rectángulos, cuadrados o círculos consigue complejas composiciones que logran transmitir al espectador esa sensación de movimiento y deformación. Los bloques monocolor —casi siempre en blanco y negro— y las figuras geométricas son ya su seña de identidad, y le han llevado a trabajar para marcas tan importantes como Reebok, Nike o Urban Outfitters, además de a colaborar con diferentes medios de comunicación como Wired o El País.

Sergi Delgado forma parte también del movimiento #36daysofttype un proyecto que invita a diseñadores, ilustradores y artistas gráficos a dar su particular visión sobre el alfabeto y cuyo objetivo es crear un espacio para la creación en torno a la tipografía y sus infinitas posibilidades gráficas.

“Mi proceso creativo es algo caótico, ya que suele ser diferente según el proyecto, y no tengo una metodología clara. Hay un punto en común en todos los proyectos: hacer un boceto, hacer el brain-storming o intentar remarcar los conceptos que queremos comunicar. Pero una vez establecidos estos pasos, me gusta mucho investigar y probar caminos que aún no he explorado. Es lo que muchos diseñadores llaman ‘salir de tu zona de confort’”, comentaba el propio Delgado en una entrevista con la asociación cultural ArtsMoved.