Maestros del Diseño en América Latina: Carlos Palleiro (México / Uruguay)

Carlos Palleiro es un activo e inquieto diseñador gráfico, ilustrador y artista plástico. Nacido en Montevideo, Uruguay, en 1945, siempre estuvo involucrado en actividades políticas y culturales en su país natal, y también en México, donde vive desde 1976.

Además de su extenso trabajo en editoriales, teatro, cine y exposiciones, Carlos desarrolló su actividad de enseñanza, primero en la EDA (Escuela de Diseño y Artesanías, actual EDINBA), y después como profesor de asignatura, en la Universidad Iberoamericana Puebla (ambas en México), además de conferencias, charlas y cursos, en varias instituciones de América Latina.

En el Festival Cervantino de 2013, uno de los eventos culturales más importantes de México, Carlos expuso su serie de dibujos “Animalerías”.

En 2016, en el marco de los festejos por sus 50 años de carrera y 70 de vida, los alumnos de diseño gráfico de la Universidad Iberoamericana Puebla —y la propia universidad— organizaron una exposición de carteles alusivos a los 50/70: carteles realizados por alumnos y diseñadores. Como parte de los mismos festejos se inauguró la exposición “Son Todos Bichos – dibujos”, en el Museo Nacional de Artes Visuales de Uruguay. También, en la misma fecha, Carlos fue galardonado con el nombramiento de “Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Montevideo”.

Ha sido jurado en algunas de las más reconocidas bienales de diseño, como la Bienal Internacional del Cartel de México, en que fue presidente del jurado internacional. Carlos sigue su trayectoria con múltiples exposiciones individuales y colectivas en Uruguay, México y otros países. En 2019 obtuvo la beca del FONCA (Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, México) y, por eso, desde el 1° de noviembre de 2019, es miembro del SNCA (Sistema Nacional de Creadores de Arte).

Sitios web: carlospalleiro.com.mx, carlospalleiro.com

Facebook: Carlos Miguel Palleiro Palleiro

Instagram: @flacopalleiro, @carlospalleirosnca

¿Cómo fueron sus primeros pasos en la carrera del diseño en tu país? En otras palabras, ¿cuál fue la percepción de este trabajo en ese momento?Yo empecé con trabajos de propaganda política. En 1965 diseñé la revista Juventud 65, de la UJC (Unión de la Juventud Comunista) en Uruguay. Simultáneamente era el ayudante del afichista del Partido Comunista del Uruguay, el Maestro José María Campaña, diseñador y artista plástico.

Mi primer cartel lo diseñé en 1966 y era sobre la Reforma Constitucional Amarilla, la de los sindicatos y la izquierda. Mi primer concurso de cartel lo gané en 1969.

De Campaña pasé a “tomar” clases con Ayax Pacho Barnes, diseñador, ilustrador y artista plástico. Con Pacho aprendí muchas técnicas de ilustración. Con él desarrollé un especial sentido del color. La sensación era que entraba a un mundo mágico.

¿Se reconoció la importancia de este trabajo?

Buena parte de ese trabajo se reconoció, ya que en esa época se pegaban los afiches en los muros de Montevideo y en las ciudades del resto del país. También el trabajo fue reconocido con varios premios en concursos de carteles.

¿Cómo era el entorno cultural de su país en este momento?

La cultura y el arte en Uruguay de los 60’s era riquísimo y en ascenso. La oferta cultural era enorme: teatro, música popular y culta, artes plásticas, incluido el diseño gráfico, literatura, como parte del boom latinoamericano, cine.

Eran los tiempos de Alfredo Zitarrosa, Daniel Viglietti, los Olimareños, Rubén Rada, Eduardo Mateo, Urbano Moraes y el Kinto; del Teatro El Galpón, el Teatro Circular, la Comedia Nacional; la época de pintores como Manuel Espínola Gómez, Luis Arbondo, Eugenio Darnet, Miguel Bresciano, Denry Torres, Anhelo Hernández, Luis Camnitzer; del Club de Grabado de Montevideo, con Leonilda González y Carlos Fossatti a la cabeza; de ilustradores y dibujantes como Hugo Alíes, Luis Pollini, Domingo Ferreira, el Equipo AS, con Pacho Barnes, Menchi Sábat, Carlos Pieri, Cholo Loureiro y Antonio Pezzino; diseñadores como Jorge Carrozzino, Horacio Añón, el flaco Villa; escritores como Juan Carlos Onetti, Eduardo Galeano, Mario Benedetti; cineastas como Ugo Ulive, Ferruccio Musitelli.

En ese momento, todo el trabajo de diseño se realizaba manualmente. ¿Cree que con la llegada de las computadoras ha perdido algo, o cree que la esencia del diseño sigue siendo la misma, sin importar las herramientas?

La computadora bien utilizada es una herramienta formidable para el diseño gráfico; tiene muchos más pros que contras. Entre estas últimas está que la propia rapidez del proceso, a veces, atenta contra la necesidad de tiempo para pensar. El conjunto de ofertas que te ofrece la computadora hace que, en algunas ocasiones, pierdas el rumbo de lo esencial de la idea.

La rapidez con la que trabajamos actualmente era inimaginable hace más de 30 años. Yo manejo la computadora, yo hago todo. De todas formas, yo boceto a mano, dibujo a mano y termino el diseño en la PC. Como ilustrador, ahora estoy trabajando mucho de manera digital, en particular con el Ipad y el programa Procreate.

¿Cree que su trabajo podría haber sido diferente si hubiera tenido acceso a todas las herramientas tecnológicas que tenemos hoy? ¿O no cambiaría en absoluto?

Es imposible saberlo, pero en lo esencial, no hubiera cambiado en cuanto a mi expresión gráfica. Claro que hubiera facilitado muchos procesos.

Mirándolo ahora, si pudiera, ¿hay algún trabajo propio que hubiera cambiado o hecho de otra manera?

Algunos, sí, algunos, hoy los tiraría, otros los mejoraría. Pero de manera general, me gusta lo que he hecho.

En mi juventud tuve una necesidad vital de consumir revistas internacionales y publicaciones de diseño, como Graphis, Idea, Novum y otras, ya que en mi país (Brasil) no teníamos nada local. ¿Cómo ha sido esto en su caso particular?

Igual a tu caso: Graphis, la revista Polonia, Whos’s Who in Graphic Design y todo lo que cayera en mis manos de diseño gráfico.

¿El término «diseño», aplicado a todo y a todos, incluidos los nuevos edificios residenciales, parece una trivialización de esta profesión?

Creo que está bien. Todo empieza por el diseño, siempre imaginamos lo que vamos a hacer antes de hacerlo. También pasa, en ocasiones, que se le llama diseño a cualquier cosa, a cualquier porquería. Eso no desacredita al diseño, como las pinturas tipo comercial de Marinas Infames, no devalúan a las artes plásticas.

Hoy me parece que hay un total desinterés de los jóvenes por la información, el conocimiento, etc. Milton Glaser decía que los estadounidenses desconocen todo lo que sucedió hace más de 5 años. Es un hecho que estamos viviendo un desastre cultural, no solo por lo que se ofrece sino también con indiferencia por parte de los jóvenes. ¿Cómo lo ve en comparación con otras épocas?

Yo veo las cosas así: juzgamos con parámetros de épocas pasadas. El fenómeno de internet ha cambiado todo y, nosotros que somos de generaciones anteriores, no terminamos de comprender a los jóvenes

Nos parece que “todo tiempo pasado fue mejor”; yo jamás puedo estar de acuerdo con eso; creo en la vida, en la juventud y en el progreso de la humanidad.

Hay muchas generaciones que se han formado a partir del internet actual. Esos jóvenes son, esencialmente, digitales. Diseñan y piensan de maneras muy diferentes a las nuestras. Seguramente esos jóvenes nos comprenden mucho más y mejor, que nosotros a ellos. Los “veteranos” nos pasamos quejando de que los jóvenes no leen, no se informan, etcétera, etcétera. Sería deseable que, en vez de tanta queja, dedicáramos un buen tiempo a tratar de entender cuáles son sus inquietudes, anhelos, intereses y gustos.

La pregunta clásica: si tiene algún consejo que dar a la nueva generación de diseñadores, ¿cuál sería? ¿Y por qué?

No soy muy afecto a dar consejos, a pesar de eso digo: si quieren, si pueden, si les apetece, dibujen y lean. Cuando uno dibuja está consigo mismo, depende de uno mismo; es su tiempo, su ritmo. Cuando leemos, gozamos nuestro tiempo y el de otros, nuestra cultura y la de otros, nos informamos, nos tranquilizamos; y si leemos poesía, volamos y así volando, nos vamos por un rato, huimos de esta realidad que nos impone la maldita pandemia.

Y si no quieren o no pueden, o no tienen ganas de dibujar y leer, está perfecto; sigan adelante con sus cosas, sin oír quejas o reclamos de los “viejitos”.

Gracias y salud.