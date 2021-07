Maestros del Diseño en America Latina: Felipe Covarrubias (México)

Nacido en 1945 en la ciudad de Guadalajara, Felipe Covarrubias es un diseñador gráfico y fanático del futbol. Él se autodefine como “géminis y rojinegro”, e incluso ha rediseñado el escudo del Atlas -su equipo, su team de corazón-. Licenciado en arquitectura en 1969, diplomado en tipografía por la Croydon Art & Design de Londres, y profesor universitario desde 1969, Felipe ha impartido conferencias, workshops y cursos en numerosos países y en diferentes eventos nacionales e internacionales. Entre 1984 y 2009 ha sido director de la GaleriAzul, en su ciudad natal, además de ser el fundador y director de la carrera de diseño en la ITESO / Universidad Jesuita de Guadalajara. Galardonado con muchos premios, reconocimientos y medallas de las principales instituciones de enseñanza en América Latina, es además autor de libros, y sus conferencias tienen la característica de presentarse con una espontaneidad natural que, en general, no encontramos con frecuencia. Su gusto –y conocimiento– del tequila, además, es la garantía de que sus charlas son memorables. Actualmente imparte clases como profesor jubilado en la ITESO, y continúa trabajando de freeelance en diseño gráfico y editorial editando Magenta, su revista de diseño, arte y arquitectura. Casado un par de veces, Felipe tiene tres hijas y seis nietos.

¿Cómo fueron tus primeros pasos en la carrera del diseño en tu país? En otras palabras, ¿cuál fue la percepción de este trabajo en ese momento?Yo estudié arquitectura del ‘63 al ’69. En mi ciudad –Guadalajara- no había escuelas de diseño, y esa palabra si bien no era desconocida, se usaba muy poco. Cuando las cosas iban bien se decía: “Eso está bien hecho”. Ahora se dice: “Está bien diseñado”.

El trabajo gráfico en general se le decía ‘rotulismo’ y/o ‘confecciones con letras y sus párrafos de páginas’ – para lo que se conoce ahora como diseño editorial. Trabajo en diseño gráfico y editorial desde 1973. Y ejerzo la docencia en universidades de Latinoamérica desde 1969.

¿Se reconoció la importancia de este trabajo?

Poco a poco, desde los ’70, se ha venido entendiendo el oficio de diseñar y ya se la da cierta importancia, sin embargo, no en todos los ámbitos de los requerimientos de la clientela hipotética.

¿Cómo era el entorno cultural de tu país en ese momento?

Mucha importancia a las artes plásticas, musicales, literarias, en donde México tuvo un papel preponderante por el trabajo educativo del muralismo de una docena de grandes artistas que viajaron, aprendieron y trabajaron muchísimo en el país, y otros ilustres personajes en otras disciplinas.

Por entonces, todo el trabajo de diseño se realizaba manualmente. ¿Crees que con la llegada de los ordenadores has perdido algo, o crees que la esencia del diseño sigue siendo la misma, sin importar las herramientas?

La esencia es la misma. Yo mismo aún trabajo un tanto cuanto con el lápiz, y hago uso diariamente de la tecnología que he llegado a aprender lo suficiente para expresarme. Pero siempre me doy cuenta que hay mucho más que desconozco, me rebasa, pero nunca para graficar lo que quiero y necesito mostrar.

¿Crees que tu trabajo podría haber sido diferente si hubieras tenido acceso a todas las herramientas tecnológicas que tenemos hoy? ¿O no cambiaría en absoluto?

Es difícil responder categóricamente. Pero sí, estoy seguro que mis composiciones y diseños se muestran como los he diseñado en la mente, sin que las limitaciones tecnológicas que tengo me lo impidan.

Mirándolo ahora, si pudieras, ¿hay algún trabajo propio que hubieras cambiado o hecho de otra manera?

Estoy seguro que no…

En mi juventud tuve una necesidad vital de consumir revistas internacionales y publicaciones de diseño, como Graphis, Idea, Novum y otras, ya que en mi país (Brasil) no teníamos nada local. ¿Cómo ha sido esto en su caso particular?

Yo también consumí visualmente muchos ejemplos de maestros como Julio Prieto y Vicente Rojo, después Lance Wyman. Al final de los ‘70 fui corresponsal de Novum, y en los ochenta (con Mauro Kunst y Mito, mi hermano) editamos la primera revista de diseño mexicana: Magenta.

¿El término «diseño», aplicado a todo y a todos, incluidos los nuevos edificios residenciales, parece una trivialización de esta profesión?

Ahora hay diseño ‘organizacional’, diseño de la ‘resiliencia’, diseño de la ‘periodicidad subsecuente’, y otras pavadas más que si bien alguien me corrige y demuestra de su existencia y necesidad, siempre encuentro las palabras adecuadas en castellano que me dicen y creo que también a muchos otros contemporáneos de su esencia.

Ejemplo: Diseño Resiliente = ‘Borrón y cuenta nueva’

Hoy me parece que hay un total desinterés de los jóvenes por la información, el conocimiento, etc. Milton Glaser ya dijo que los estadounidenses desconocen todo lo que sucedió hace más de 5 años. Es un hecho que estamos viviendo un desastre cultural, no solo por lo que se ofrece sino también por la indiferencia de una parte de los jóvenes ¿Cómo lo ves en comparación con otras épocas?

Es de tristeza casi infinita. Recién, en un ejercicio tipográfico, solicité a los alumnos escribir el coro y primera estrofa del Himno Nacional. Resultado: de 24 estudiantes de 21 años ninguno lo escribió correctamente, el que más, un 70% del texto. Alguno espetó molesto: “¿Qué utilidad tiene esto en la clase?”.

Hay un desconocimiento de infinidad de hitos culturales muy necesarios ( por ejemplo, Juan Rulfo y de su personaje Pedro Páramo).

La pregunta clásica: si tienes algún consejo que dar a la nueva generación de diseñadores, ¿cuál sería y por qué?

Leer (en papel) clásicos y no tan clásicos, ya que la lectura lleva ‘la imaginación al poder’. Olvidarse de manuales de “Cómo diseñar en plataformas y suites de Adobe”, antes de entender la palabra: Designar, designio, Diseño, Destino.