Maestros del Diseño en América Latina: Hélio de Almeida (Brasil)

Share this...

El artista gráfico brasileño Hélio de Almeida nació en la ciudad de São Paulo en 1944 e inició su carrera en 1964, en el periódico Folha de São Paulo, trabajando como diagramador. Fuertemente marcado por el período de la dictadura militar del país (régimen establecido el 1 de abril de 1964 y que duró hasta el 15 de marzo de 1985, bajo el mando de sucesivos gobiernos militares), Hélio se incorporó, en 1973, al equipo de periodistas que produjo la revista Veja, publicación semanal de Editora Abril lanzada en 1968, entonces una de las más importantes del país.

Luego de un breve regreso a Folha de São Paulo, donde desarrolló el diseño de algunos de los suplementos que comenzaron a circular en ese periódico, Hélio – por invitación del periodista Mino Carta, exeditor de Veja – creó todo el proyecto gráfico para la nueva revista semanal IstoÉ, publicada por Editora Três y lanzada en 1976. Durante ocho años como su director de arte, Hélio desarrolló un estilo directo de utilizar imágenes crudas en sus portadas, siempre apoyado en un excelente trabajo tipográfico que marcó una época en la historia visual – y periodística – de ese país. Este fue un período dorado de las publicaciones en Brasil.

Paralelamente a su trabajo editorial, Hélio produjo carteles para teatro, logotipos e ilustraciones para varias revistas nacionales. En 1984 regresa a Editora Abril, invitado a reformular gráficamente las revistas Exame y Maiores & Melhores, además de participar en la creación de Exame Vip y Exame Informática, nuevas publicaciones. Posteriormente, como director de arte de Editora Globo fue responsable de las revistas Globo Rural, ModaBrasil y todos los libros de esa editorial, entre 1986 y 1989.

A partir de 1989 comienza a colaborar asiduamente con la editorial Companhia das Letras, una de las más respetadas del país. En 2008 publicó su libro Hélio de Almeida – Artista Gráfico.

Actualmente trabajando desde su casa en São Paulo, Hélio continúa diseñando portadas e ilustraciones para diversas editoriales, instituciones y blogs, desarrollando viñetas para canales de televisión, además de pintar paneles y crear esculturas.

Agradecimientos a Kiko Farkas por hacer de puente con Hélio.

Dos curiosidades acerca de este post:

1.

Actualmente, además de dedicarse a la pintura, la escultura y collages políticos, Hélio también escribe poesías y poemas. Y esta fue la forma en que él prefirió responder a las preguntas de mi entrevista.

2.

La revista semanal Veja (edición de agosto de 1972) presenta un dibujo de Milton Glaser en su portada. En esa ocasión, Milton estaba en Brasil para una exposición de Push Pin Studios en el Museo de Arte de São Paulo (MASP). Hélio, entonces director de arte de esa revista, tuvo la idea de invitarlo a ilustrar la portada, que trataba de las exportaciones brasileñas. Milton aceptó esta invitación, y ha hecho su dibujo en nanquin. Como tenía prisa por tomar su vuelo de regreso a Nueva York, Milton dejó las indicaciones de los colores a ser aplicadas en su trabajo. El diseño de la tipografía de la tapa, así como la elección final de estos colores fue realizada por Hélio, con ayuda de Francesc Petit, uno de los socios de DPZ, la agencia de publicidad más celebrada de Brasil en ese momento (donde se realizó la reunión con Milton).

¿Cómo fueron tus primeros pasos en la carrera del diseño en tu país? En otras palabras, ¿cuál fue la percepción de este trabajo en ese momento?

Yo no sabía

cómo juntar las piezas.

Y yo no lo sabía

exactamente como resolver

esos dibujos

y esculturas.

La oscuridad llenaba

mi sentido del tiempo.

Viajaba a ninguna parte

absorto en el taller

de mi padre.

Clavos, tornillos, alambres,

pedazos de madera y papeles.

Mis papeles…

Un trozo de lápiz y un papel,

mis compañeros

en la noche casi de día.

Todavía hay estrellas en el cielo.

Y descubrí un momento

solo mío, de infinito placer.

¡Podría hacer cualquier cosa!

Mis amigos

no entendían lo que yo estaba

haciendo solo.

¿Un nuevo amor?

Me quedé en mi isla de

destino y placer.

¿Se reconoció la importancia de este trabajo?

Caminé solo

en un planeta solo mío,

no conseguía definir nada.

Me despertaba muy temprano,

antes del amanecer

ya estaba buscando

mis sueños

en el infinito y poderoso

¡Infancia!

Todo era posible.

Las referencias fueron

solo mías entre aquellos

objetos que yo manipulaba

horas y horas

solo.

Enfrenté mis riesgos

En acuarelas tan tímidas.

El frio, la lluvia y el sol

estaban ahí fuera

dentro de mi alcance.

Era una cuestión de tiempo

en esos descubrimientos

entre trazos y formas

moldeado en los papeles.

Y todo se volvió más claro.

¿Cómo era el entorno cultural del país en ese momento?

Furiosamente dibujé

mi existencia.

no podía parar

y ni siquiera pensar.

Seguí adelante como

un sediento en el desierto.

Ahora, sin duda,

cambiaría muchas cosas.

Principalmente ver el otro

de lado a lado del destino.

Los bocetos y las formas fueron

olvidados y descubrí

la fuerza del alambre.

Las poderosas formas de la tipología.

Mi abuela y mi madre

despertaban sin tendederos

Y las ropas mojadas esperaban…

Solo una palabra

era una fuerza gráfica

para el alma.

Todo era posible.

Estaba seguro de que algo

nuevo aparecería,

y quitar el velo para entrar

la luz que yo tanto

estaba buscando.

Por entonces, todo el trabajo de diseño se realizaba manualmente. ¿Crees que con la llegada de los ordenadores has perdido algo, o crees que la esencia del diseño sigue siendo la misma, sin importar las herramientas?

De repente

un mundo tecnológico

apareció transformando

el grafismo con opciones

infinitas en creatividad.

¿A donde iba?

Libros…

trajeron lo que sería

por siempre mi inspiración.

Nada más importaba.

Leer, releer, mirar y dudas

fueron insertados en mi

diseño gráfico.

Solo había una salida:

ser un artista político

enfrentando a los poderosos.

David contra muchos Goliats.

¿Crees que tu trabajo podría haber sido diferente si hubieras tenido acceso a todas las herramientas tecnológicas que tenemos hoy? ¿O no cambiaría en absoluto?

La dictadura nos sacude

profundo.

Censurados, todos

los brasileños reaccionan

¡Directas ahora!

El amarillo es una capa

de esperanza.

¡Nada importa!

Todo dibujando:

carteles, pancartas pintadas

en la sangre de los torturados.

Es necesario participar,

No puedo alejarme del dolor

de los prisioneros que conocí.

Atrapo de nuevo,

del sol y la lluvia.

Mirándolo ahora, si pudiera, ¿hay algún trabajo propio que hubieras cambiado o hecho de otra manera?

Recuerdo

de un compositor hablando

del padre que aconsejó:

Piensa en el futuro

pero no olvides

tu pasado.

Todo tendría un dibujo

predeterminado, terminado

¿y pronto?

Dudas, siempre ellas,

a hurtadillas

excluyendo la creación,

a veces medieval.

Ríete mucho con irreverencia,

Participa en cuerpo y alma.

La vida está aquí.

Mirando hacia el futuro.

Nos enfrentaremos.

Siempre dibujando

con sol, frio y lluvia.

¡Es lo que importa!

Solo había una salida:

ser un artista político

enfrentando a los poderosos.

David contra muchos Goliats.

En mi juventud tuve una necesidad vital de consumir revistas internacionales y publicaciones de diseño, como Graphis, Idea, Novum y otras, ya que en nuestro país (Brasil) no teníamos nada local. ¿Cómo ha sido esto en su caso particular?

La dictadura nos sacude

profundo.

Censurados, todos

nosotros brasileños reaccionamos

¡Directas ahora!

El amarillo es una capa

de esperanza.

¡Nada importa!

Todo dibujando:

carteles, pancartas pintadas

en la sangre de los torturados.

Es necesario participar,

No puedo alejarme del dolor

de los prisioneros que conocí.

De nuevo…

tomo

Sol y lluvia.

¿El término «diseño», aplicado a todo y a todos, incluidos los nuevos edificios residenciales, parece una trivialización de esta profesión?

Para no olvidar,

reírse de los escépticos, los críticos

y participar en cuerpo y alma

por la democracia.

Es lo que importa.

Hoy me parece que hay un total desinterés de los jóvenes por la información, el conocimiento, etc. Milton Glaser decía que los estadounidenses desconocen todo lo que sucedió hace más de 5 años. Es un hecho que estamos viviendo un desastre cultural, no solo por lo que se ofrece sino también por la indiferencia de una parte de los jóvenes ¿Cómo lo ves en comparación con otras épocas?

La vida está aquí.

La pregunta clásica: si tienes algún consejo que dar a la nueva generación de diseñadores, ¿cuál sería? ¿Y por qué?

Nos enfrentaremos

los covids-19,

los señores del poder,

los políticos distantes

mandando con desprecio

nuestro mundo

que habitamos.

Mirando hacia el futuro.

Los enfrentaremos.

Siempre dibujando

con sol, frio y lluvia.

¡Es lo que importa!

El resto… lo resolveremos fácilmente.