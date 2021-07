Maestros del Diseño en América Latina: Jaime de Albarracín (Perú)

Nacido en 1944 en Lima, Perú, Jaime de Albarracín siempre ha sido un prolífico diseñador y calígrafo. Empezó su carrera estudiando dibujo de historietas, y en 1963 frecuenta el atelier del diseñador suizo W.Stockli, su mentor, iniciando actividades en el cine de animación comercial. Además de eso trabajó en el Estado Peruano diseñando carteles y stands de exhibición. Durante años ha sido freelancer en agencias de publicidad locales, así como instructor en “Introducción al cine de animación”. Diseña TV Graphics canal 4, y cursos de “Mass Comunications”.

En 1972 se va a Caracas, Venezuela, donde trabajó en los Estudios NOVA diseñando storyboards para animación comercial en áreas del Caribe. Ha sido diretor de arte en la agencia CORPA Ogilvy, Maracaibo, diseñador de eventos culturales e industriales para banca, petróleo, bienes raíces, además de profesor de diseño y creación del “Atelier Art”, en talleres y cursos de dibujo de la figura humana.

En 1999 retornó al Perú, donde hasta hoy se dedica extensivamente al estudio de la caligrafía tradicional aplicado a herramientas digitales. Jaime ha impartido conferencias en Perú, Venezuela y República Dominicana, además de exposiciones y publicación de sus obras en concursos internacionales y en diversos países del mundo, desde Rusia, Australia, Europa, USA y América Latina.

¿Cómo fueron sus primeros pasos en la carrera del diseño en tu país? En otras palabras, ¿cuál fue la percepción de este trabajo en ese momento?Muy escabrosas, las condiciones culturales, sociales, económicas y políticas no permitían la modernidad en las artes y mucho menos lo que denominamos hoy como “Diseño” o “Design” y lo más irónico es que actualmente tampoco existe un corpus legítimo y creíble en la carrera del diseñador.

Mis primeros pasos fueron en el cine de animación comercial, Aún recuerdo en el cine de mi barrio estremecerme cuando vi el título de Saul Bass para la película “El Hombre del Brazo de Oro”. Pienso que allí en la oscuridad nació una poderosa inquietud y curiosidad “sentir” el grafismo minimalista como mi futuro.

¿Se reconoció la importancia de este trabajo? ¿Cómo era el entorno cultural del país en ese momento? Por entonces, todo el trabajo de diseño se realizaba manualmente. ¿Crees que con la llegada de los ordenadores has perdido algo, o crees que la esencia del diseño sigue siendo la misma, sin importar las herramientas?

Hay una gran ambivalencia, vemos obras del pasado muy superiores a cualquier trabajo digital. El arte de la litografía cultivado en Europa, poco aplicado en nuestra región, por ejemplo. Los carteles del maestro Badia Vilato, al cual tuve el honor de conocerlo, se utilizaron en la guerra del golfo, un “revival” del diseño.

Teoría & Praxis son los principios básicos en la formación del diseñador y deben ser muy profundas e inteligentes, serán las brújulas que los guíen en los momentos más difíciles, cada época tiene sus propias herramientas; desde las cavernas hasta el desktop digital cada una son extensiones del cuerpo, la mente y el sentimiento.

¿Cree que su trabajo podría haber sido diferente si hubieras tenido acceso a todas las herramientas tecnológicas que tenemos hoy? ¿O no cambiaría en absoluto?

Obvio estaría a un paso del futuro, el diseñador es por un lado hijo de su tiempo “Zeitgeist”, siempre soñamos con un futuro en el presente pero podría decirse que vivimos entre dos mundos: el pasado de los grandes maestros y el mañana tecnológico, algo que sugiero abordar es la enseñanza de la Filosofía y la Poesía en un mundo a devenir entre el humanismo y la ciencia.

Mirándolo ahora, si pudiera, ¿hay algún trabajo propio que hubiera cambiado o hecho de otra manera?

En los finales de la década de 1960 diseñé una animación gráfica para el Canal 4, América TV, en Lima. Era en aquellos tiempos una simple animación, muy distinta de los clichés de personajes animados como perros o gatos. Era la primera vez que se creaba una animación con elementos gráficos.

Brasil y Venezuela fueron los primeros en crear títulos y promociones incorporando el diseño gráfico en movimiento, algo denominado «Graphic Motion «. Solo en los ’90 se popularizó la «TV Graphic», con herramientas digitales que hicieron posible la manipulación de imagen y sonido. Eso me hubiera ahorrado el excesivo trabajo de producción y edición por un lado. Pero por el otro, la creatividad desafía el tiempo.

¡Saul Bass sigue siendo imperturbable e inspirador!

En mi juventud tuve una necesidad vital de consumir revistas internacionales y publicaciones de diseño, como Graphis, Idea, Novum y otras, ya que en mi país (Brasil) no teníamos nada local. ¿Cómo ha sido esto en su caso particular?

Mi mentor en el diseño gráfico, W.Stockli, me recomendó con insistencia la revista Gebrauchsgraphik. Su nombre largo para un latinoamericano tenía algo de culto legendario, a través de sus páginas me remontaba alrededor del mundo, era una inspiración y forma de aprendizaje: grandes diseñadores desfilaban mes tras mes. Para mi generación aislada era el pasaporte a otros mundos, el destino inevitable llegó el día que tuve una entrevista en sus páginas, ahora Novum, en 2010.

¿El término «diseño», aplicado a todo y a todos, incluidos los nuevos edificios residenciales, parece una trivialización de esta profesión?

Nuestra región carece de un diseño social pragmático libre de las ideologías políticas, las escuelas deberían priorizar el entorno urbano y rural. Hoy se percibe el diseño como un valor agregado, un “luxury”. Pero también debiera ser útil en la vida diaria, resolviendo problemas existentes aún no existentes.

Creo que hoy hay un total desinterés de los jóvenes por la información, el conocimiento, etc. Milton Glaser decía que los estadounidenses desconocen todo lo que sucedió hace más de 5 años. Es un hecho que estamos viviendo un desastre cultural, no solo por lo que se ofrece sino también por la indiferencia de una parte de los jóvenes ¿Cómo lo ves en comparación con otras épocas?

Siempre vivimos en ambos mundos: el pasado y nuestro presente actual. Es un constante devenir pienso que los “culpables” son en cierta medida la aceleración de las tecnologías en el área del diseño e información y un mercado híper veloz en el que surge a veces de manera odiosa la palabra “actualizarse”. Creó allí está la respuesta.

La pregunta clásica: si tienes algún consejo que dar a la nueva generación de diseñadores, ¿cuál sería? ¿Y por qué?

Integración del diseño con otras áreas del pensamiento y el saber humano ej. Filosofía, Poesía, Ingeniería, Religión etc.

¡El diseño no es TODO en la vida, pero se puede dar la VIDA en el Diseño!

Nuestras sociedades -ricas y pobres- van a sufrir cambios significativos. ¡Hay que buscar las fuentes inalterables de la cultura humana y beber como si fuera el último día de sus vidas!