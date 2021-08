Maestros del Diseño en América Latina: Rafael López Castro (México)

Sin la menor duda, Rafael López Castro es uno de los máximos exponentes del diseño en México, uno de los países latinoamericanos en los que la tradición del cartel es una de las más relevantes. La fuerza de sus imágenes, perfectamente equilibradas con la excelencia tipográfica, le otorgan un lugar destacado en cualquier contexto histórico y contemporáneo, además de traducir su fuerte personalidad.

Nacido en 1946 en la ciudad de Degollado, con tan solo 4 años se traslada a la Ciudad de México. Estudió en la Escuela Nacional de Artes Gráficas, mientras trabajaba como asistente en el Taller de Diseño Gráfico, dirigido por Carlos Flores Heras, donde inició su investigación gráfica. A partir de 1969 pasa a diseñar para revistas comerciales, empresas disqueras y agencias de publicidad, además de carteles y portadas para la Editorial Joaquín Mortiz.

Su etapa de trabajo en la famosa Imprenta Madero, entre 1972 y 1976, le brindó un contacto directo con la dirección artística de Vicente Rojo, uno de los grandes nombres del diseño en ese país. De 1978 a 1985 Rafael dirige el Departamento de Diseño Gráfico del Fondo de Cultura Económica.

En 1985 Rafael funda la Editorial El Ermitaño con el escritor Felipe Garrido. Y desde entonces trabaja como diseñador independiente para instituciones culturales y políticas de todo el país, asimismo como diseñador y fotógrafo de la revista Voz y Voto para Nuevo Horizonte Editores.

Profundo conocedor de la cultura y el patrimonio de México, sus investigaciones y intereses -folklóricos, artesanales e históricos- se han traducido en varios libros, carteles y artículos. Además, el amor de Rafael por el tequila y el mezcal le garantiza una producción exclusiva, viniendo especialmente del estado de Jalisco, lo que transforma cualquier encuentro en su casa en largos y agradables periodos de conversaciones culturales, etílicas y gastronómicas.

¿Cómo fueron tus primeros pasos en la carrera del diseño en tu país? En otras palabras, ¿cuál fue la percepción de este trabajo en ese momento?Comencé trabajando por ahí de 1965 ó 1966 para pequeñas empresas publicitarias, empresas disqueras, la revista Claudia… ahí fue donde me dieron chamba primero. En esos lugares fui aprendiendo los fundamentos de lo que sería mi profesión, en aquel entonces no se utilizaba el término diseño gráfico, se usaban otros, como dibujo publicitario. Yo quería dibujar, quería pintar y la necesidad de trabajar me fue llevando por estos rumbos.

¿Se reconoció la importancia de este trabajo?

A algunos les gustó lo que hacía pues me dieron trabajo. Tuve la fortuna de conocer a gente que amaba su profesión y que tenía un gran cariño por México y por su cultura, algo les gustó de lo que había hecho pues me dieron la oportunidad de trabajar con ellos. Hablo de gente como Joaquín Díez-Canedo y Vicente Rojo. Con Díez-Canedo trabajé para Joaquín Mortiz y con Vicente Rojo en Imprenta Madero. Mi trabajo en esos lugares fue apreciado por más gente y me abrió las puertas para trabajar para las mas importantes instituciones culturales en México.

¿Cómo era el entorno cultural del país en ese momento?

Quizá no era un entorno donde se dieran muchas oportunidades a nuevos creadores, pero había ciertos movimientos culturales muy interesantes de los que aprender y enriquecerse. Grandes escritores y pintores estaban en su apogeo.

Por entonces, todo el trabajo de diseño se realizaba manualmente. ¿Crees que con la llegada de los ordenadores has perdido algo, o crees que la esencia del diseño sigue siendo la misma, sin importar las herramientas?

El hecho de crear imágenes que digan algo, que expresen una idea (que es para mi lo más importante en el diseño), sigue dependiendo de la mente, la creatividad del diseñador, no de la computadora. La esencia del diseño sigue siendo la misma, es una actividad humana. La necesidad de comunicar es de las personas, no de la computadora.

¿Crees que tu trabajo podría haber sido diferente si hubieras tenido acceso a todas las herramientas tecnológicas que tenemos hoy? ¿O no cambiaría en absoluto?

Supongo que habría tenido que ser diferente. Hubiera tenido que aprender a usar la computadora (cosa que nunca he hecho), lo mismo hubieran tenido que haber hecho mis colegas de aquel entonces… el mundo hubiera sido otro. ¿Cómo hubiera compuesto Beethoven si hubiera podido componer usando una computadora? Quizá un físico cuántico o un filósofo podrían responder mejor esta pregunta.

Ahora bien, pensando en que la esencia de mi mismo hubiera sido la misma, supongo que “algo” en mi diseño hubiera sido muy parecido. Hubiera, muy posiblemente, insistido en dibujar.

Mirándolo ahora, si pudieras, ¿hay algún trabajo propio que hubieras cambiado o hecho de otra manera?

Por alguna razón no tengo ese hábito de analizar los trabajos que hice y ponerme a pensar como los hubiera hecho mejor. Mientras trabajo corrijo, me detengo a analizar lo que estoy haciendo, busco la mejor solución de entre varias… Una vez publicado el diseño más bien estoy pensando en el siguiente proyecto.

Afortunadamente a lo largo de mi carrera he tenido constantemente el “siguiente proyecto” en que ocuparme. Quizá en estos últimos años he tenido más tiempo para ponerme a pensar “como lo hubiera podido hacer mejor”, pero la verdad es que no lo he hecho.

En mi juventud tuve una necesidad vital de consumir revistas internacionales y publicaciones de diseño, como Graphis, Idea, Novum y otras, ya que en mi país (Brasil) no teníamos nada local. ¿Cómo ha sido esto en tu caso particular?

Muy similar, en México tampoco se publicaban revistas de diseño. En mi caso puedo mencionar la revista Polonia, a la que tuve acceso en mis andanzas por el Partido Popular Socialista.

¿El término «diseño», aplicado a todo y a todos, incluidos los nuevos edificios residenciales, parece una trivialización de esta profesión?

Como te había mencionado antes, cuando yo comencé a ejercer esta profesión en México no se utilizaba el término diseño gráfico y diseño, a secas, tampoco se solía utilizar para lo que yo hacía. Si yo hubiese dicho entonces que era diseñador mi interlocutor no hubiera sabido a que me dedicaba (hoy en día, quizá pueda adivinar). Supongo que en la actualidad la palabra diseño se usa de forma algo distinta en México y en Brasil, pero creo que entiendo tu idea y me parece que esta pregunta tiene que ver con la siguiente que me haces: el desconocimiento y la falta de información hacen que una misma palabra se utilice para cosas que tienen claras diferencias y, en efecto, trivializa y le da poca claridad y sustancia a la comunicación. Imagino que los que diseñan edificios residenciales pueden tener un conflicto parecido con el uso de la palabra diseño.

Hoy me parece que hay un total desinterés de los jóvenes por la información, el conocimiento, etc. Milton Glaser decía que los estadounidenses desconocen todo lo que sucedió hace más de 5 años. Es un hecho que estamos viviendo un desastre cultural, no solo por lo que se ofrece sino también por la indiferencia de una parte de los jóvenes ¿Cómo lo ves en comparación con otras épocas?

Estoy de acuerdo contigo, ante todo creo que existe entre la mayoría de los jóvenes un desinterés por el conocimiento. No es que cuando yo era joven todos fuéramos muy cultos y estuviéramos muy preparados, en lo absoluto, pero la cultura era más valorada, temas como la historia del país eran considerados importantes. Hoy en día parece que esas cosas no son importantes, pareciera que para la mayoría de los jóvenes ese tipo de conocimiento es totalmente innecesario. Hay una superabundancia de información disponible, pero reina un estado un tanto de caos… ¿qué es importante?, ¿qué vale la pena conocer? Son tiempos un tanto confusos para mi, debo reconocer.

La pregunta clásica: si tienes algún consejo que dar a la nueva generación de diseñadores, ¿cuál sería y por qué?

Volviendo a mi respuesta anterior les diría que se interesen en la historia y la cultura de su país… eso los va a enriquecer y va a enriquecer su diseño. Que trabajen, la creatividad no surge de la nada, viene a uno cuando trabaja, cuando le dedica tiempo a lo que hace.