Maestros del Diseño en América Latina: Vicente Larrea (Chile)

Nacido en 1942, Vicente Larrea es uno de los más importantes diseñadores gráficos de Chile. Su extensa obra gráfica ha influenciado enormemente las generaciones posteriores, que formaron parte de la producción creativa de la mayoría de las escuelas de diseño gráfico del país entre 1963 y 1973, un período durante el cual Larrea realizó numerosos carteles para una larga lista de clientes y de eventos. Sus logotipos son sinónimo de la corriente musical conocida como Nueva Canción Chilena. Actualmente es el responsable de su estudio de diseño e imprenta, donde mezcla la creación artística con los procesos productivos. Egresado de Artes Aplicadas (Decoración de Interiores) en la Universidad de Chile, Larrea se define como un “semi-autodidacta”: “He hecho lo que quería hacer, desde que logré salir del colegio: Gráfica Provocativa No Complaciente. Mi mejor premio es el agradecimiento del Pueblo Chileno por la gráfica que hicimos, y que mantenemos vigente en el día a día”.

¿Cómo fueron sus primeros pasos en el diseño en tu país? En otras palabras, ¿cuál fue la percepción de este trabajo en ese momento?

1963-1967: Mientras cursaba el último año de estudios en la Escuela de Artes Aplicadas, comencé a trabajar en el Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de Chile, diseñando afiches y folletos para Escuelas de Temporada que funcionaban esporádicamente y por 3 semanas en varias ciudades provinciales de Chile.

Muy temprano entendí que debía conocer la realidad socio-cultural de cada grupo humano chileno hacia el cual estaban dirigidos mis trabajos y su contenido académico.

Trabajé con absoluta libertad y plena responsabilidad sobre los encargos recibidos, tanto en las etapas de concepto y diseño, como de impresión. Fue un buen comienzo que afianzó mi dedicación al oficio gráfico.

¿Cree que se ha reconocido la importancia de este trabajo?

Esos trabajos cumplieron una función social / cultural y como tales fueron bien aceptados y reconocidos, tanto por las ciudades a los que fueron dirigidos como por los directivos universitarios de esa época. Esta aceptación generó otros encargos desde diversas facultades y organizaciones estudiantiles de la misma universidad.

Esto me ayudó mucho a desarrollar un intenso y eficiente ritmo de trabajo, a la vez que crecía mi conocimiento y vinculación con las técnicas de impresión.

¿Cómo era el entorno cultural de su país en este momento?

En los años de 1960 / 70 Chile era un país muy provinciano y distante de lo que ocurría en el “mundo desarrollado”. Teníamos una expresión cultural acorde con nuestra realidad, y con un interés creciente en lo social, autóctono y latinoamericano. Comenzaban a aflorar los pensamientos y actitudes que nos marcarían a principios de los años 70. El ambiente cultural chileno aportó mucho a este Chile que se estaba fraguando. La gráfica fue parte activa de este cambio.

En ese momento, todo el trabajo de diseño se realizaba manualmente. ¿Cree que con la llegada de los ordenadores ha perdido algo, o cree que la esencia del diseño sigue siendo la misma, sin importar las herramientas?

La evolución es un proceso dinámico. Cada época genera sus herramientas, expresiones y costumbres. En cada tiempo conviven lo viejo, lo nuevo y lo que está en gestación. Así es la vida. El cambio es la constante. Saber adaptarse es parte del sobrevivir.

Los ordenadores son una herramienta muy versátil y eficiente. Es una poderosa ayuda en todo el proceso de diseño y reproducción, desde la búsqueda de información hasta la dispersión de las piezas diseñadas. La calidad, novedad y funcionalidad de lo diseñado dependerá de los conocimientos y habilidades de todas las personas que supieron sumarse y formar un equipo riguroso y respetuoso.

¿Cree que su trabajo podría haber sido diferente si hubieras tenido acceso a todas las herramientas tecnológicas que tenemos hoy? ¿O no cambiaría en absoluto?

Cada resultado es el producto de una circunstancia y de la persona que eres en ese momento. Lo mismo vale para la audiencia que percibió ese grafismo.

Mirando hoy mis trabajos del siglo pasado, sin duda que los “evolucionaría”, tal como los Chilenos cambiamos en estos 50 años. Siempre hemos graficado para todos los habitantes de nuestro país, nunca aceptamos incluir el gusto personal de nadie, tampoco el nuestro.

Mirándolo desde el presente,¿hay algún trabajo propio que hubiera cambiado o hecho de otra manera?

Hace muchos años que me abstengo de graficar lo que pueda significar odio o violencia. Estoy muy distante de lo política partidista y de las creencias religiosas. Me ocupo en que nuestro trabajo sea de beneficio amplio, que comunique verazmente, y sea un aporte en calidad de vida y cultura. Intento no ser manipulado ni manipulador. La ingenuidad es una irresponsabilidad social grave en la gráfica comunicacional.

En mi juventud tuve una necesidad vital de consumir revistas internacionales y publicaciones de diseño, como Graphis, Idea, Novum -entre muchas otras- ya que en mi país (Brasil) no teníamos nada local. ¿Cómo ha sido esto en su caso particular?

En mi adolescencia hojeaba revistas norteamericanas: Post, Look, Life, Colliers y otras. Allí encontré lo que quería hacer: Gráfica dibujada. En cuanto ingrese a la Escuela de Artes Aplicadas (1961) me convertí en un asiduo visitante de la biblioteca, en las revistas Graphis y Gebrauchsgraphik (Suiza y Alemania) encontré y aprendí con los ejemplos de diseñadores que me formaron a distancia. En cuanto comencé a trabajar me subscribí a esas revistas y también a Print y CA (Communication Arts), y a formar una amplia biblioteca gráfica, a la que debo buena parte de mi formación.

¿El término «diseño», aplicado a todo y a todos, incluidos los nuevos edificios residenciales, parece una trivialización de esta profesión?

Hoy el uso y abuso de la palabra “diseño” está provocando una confusión mayúscula, en la que demasiados que se dicen diseñadores son solo apariencias vestidas y maquilladas en busca de flashes y pantallas. La educación solvente, y el rigor laboral siempre marcarán la diferencia entre lo que funciona y lo que aparenta ser.

Personalmente creo que en la actualidad hay un total desinterés de los jóvenes por la información y el conocimiento. Milton Glaser afirmaba que los estadounidenses desconocen todo lo que sucedió hace más de 5 años. Es un hecho que estamos viviendo un desastre cultural, no sólo por lo que se ofrece sino también debido a esta indiferencia por parte nuevas generaciones. ¿Cómo lo ve eso en comparación con épocas anteriores?

“Un árbol sin raíces, es leña seca”.

Sin las bases sólidas y amplias del conocimiento (raíces) no se pueden desarrollar alas (creación). Todo lo que se haga sin fundamentación y en pos del aplauso fácil y vacío, solo será moda efímera e intrascendente.

Esos mismos que permanecen ausentes en sus pantallas y lujos bizarros, están intentando angustiosamente desarrollar sus almas, para encontrarse a sí mismos.

Aquellas personas a las que no les interesa conocer ni respetar sus raíces, no les crecerán las alas necesarias para alcanzar un horizonte más amplio y diverso. Solo continuarán repitiendo lo repetido, hasta el hastío de ellos mismos (…la endogamia es evidente en sus resultados).

La pregunta clásica, ¿tiene algún consejo que dar a la nueva generación de diseñadores, ¿cuál sería y por qué?

Ruido, humo, maquillaje, excesos, prédicas y prisas, solo sirven para tapar las realidades que no conviene enfrentar. Las respuestas certeras y sinceras están dentro de cada uno. Es el tiempo de escuchar en silencio a la propia alma, para re aprender a dialogar y convivir en paz con ella.

¡Dibujar es un buen alimento para el alma!