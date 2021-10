Miguel Porlan y el oficio de comunicar con imágenes

Cómo piensa y trabaja un verdadero profesional de la ilustración

Miguel Porlan es uno de los grandes referentes de la ilustración española. Es dueño de un estilo único y reconocible que le permite moverse por diferentes formatos, técnicas e influencias sin perder su identidad. Ya puede tratarse de un collage con fotografías antiguas, un dibujo a mano alzada, una animación digital,… con muchos colores, con solo un par, con texturas o sin ellas,… las piezas de Porlan son tan ingeniosas y bellas, como efectivas y distintas entre sí.

Esta interminable ristra de cualidades y calidades técnicas, sumada a una comprensión superlativa de las necesidades y particularidades del mercado global, ha llevado a este creativo barcelonés a firmar trabajos para gigantes del sector editorial como The New Yorker, Time, The Washington Post, Wired, The New York Times o Le Monde, solo por nombrar algunos; y ha ser reconocido internacionalmente por organizaciones del prestigio de Society of Illustrators o American Illustration and Communication Arts.

En este artículo hemos seleccionado un puñado de obras que bien sirven para hacerse una idea de cómo piensa y trabaja un verdadero profesional de la ilustración.