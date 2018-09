Minimalismo urbano en las ilustraciones de Ben Wiseman

Trazos simples y colores vibrantes

Ben Wiseman es un ilustrador estadounidense reconocido por colaborar con algunas de las publicaciones y marcas más importantes del mundo. Con trazos estilizados y una paleta de colores vibrantes, su trabajo se caracteriza por retratar situaciones urbanas, propias de la sociedad moderna. En sus imágenes compone un estilo despojado, que deja de lado los detalles y otorga relevancia a los fondos. Sus ilustraciones han protagonizado las páginas de The New York Times, The New Yorker, Time, Vanity Fair, así como campañas de Apple, Clinique, Nike y Penguin Random House, entre otros. Oriundo de Kentucky y afincado en Brooklyn, Wiseman se graduó de la Escuela de Diseño Parsons en 2008. Su trabajo ha sido reconocido en competencias como American Illustration, ADC Young Guns 7 y AIGA.