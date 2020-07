Pepe Serra y el complejo oficio de traducir palabras en imágenes

La ilustración española, y el zenit de un fenómeno

El Diseño, como la mayoría de las disciplinas creativas, está atravesando su mejor momento en España. Particularmente la Ilustración se ha convertido en una herramienta imprescindible para la comunicación de masas. Los profesionales que componen y en definitiva dan vida a este atractivo e hipercompetitivo ámbito son solicitados dentro y fuera de nuestro territorio.

Entre todos lo exponentes nacionales que forman parte de este fenómeno, destaca con fuerza la figura de un joven y multifacético creativo catalán, no solo por su talento innato, depurado estilo o pragmático relato, sino también por su prolífica producción y su loable labor en el ámbito de la educación. Nos referimos al ilustrador (aunque prefiere ser considerado como un «comunicador gráfico») diseñador y cofundador de Mènsula Studio, Pepe Serra.

La obra de Serra, en lo que respecta a la ilustración lleva tiempo dando que hablar, sin ir más lejos, en la edición número 78 de Experimenta reseñamos una de sus etapas. La abstracción de las escenas, la languidez de sus personajes, la nostalgia de los colores y sus texturas, y por supuesto el demoledor —aunque sutil— mensaje inherente, convierte a cada una de sus piezas en verdaderos casos de estudio.

Esta ristra de cualidades y calidades no han pasado inadvertidas para la industria y medios masivos como Le Monde, El País, o más recientemente, The New York Times, Fortune o The Wall Street Journal, no han dudado en hacerse con sus servicios. «Realmente me encanta traducir palabras y conceptos en imágenes. Para poder conseguirlo, utilizo herramientas digitales, esta forma de trabajar me da la velocidad y agilidad necesarias para trabajar con medios editoriales», comenta Serra sobre sus procesos creativos desde su estudio en Tarragona.

Si duda, Serra y su obra forma parte de una generación prodigiosa de la gráfica y la comunicación española compuesta por decenas de creativos de un nivel superlativo, una generación que se ha ganado un lugar en la corta pero exitosa historia del diseño nacional a costa de esfuerzo y dedicación. A continuación os ofrecemos una selección de piezas de este destacado creativo tarraconense. ¡A disfrutar!