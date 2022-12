Quién es Jennifer Tapias Derch y por qué nos gusta tanto. Entre Bogotá y Valencia

Share this...

La compleja tarea de hacerlo todo simple

Y aunque el titular de este artículo podría sugerirnos que estamos hablando de una creativa novel, nada más lejos de la realidad, el currículo de Jennifer Tapias Derch solo se compara con su talento, visión y quirúrgica técnica. The Washington Post, CNN, Shopify, The Guardian, MIT, Harvard Review, Huffington post,… son solo algunas de las compañías que cuentan a menudo con sus servicios, este simple dato es más que suficiente para darnos cuenta de la real dimensión de una ilustradora ciertamente diferente.

Nacida en Bogotá y formada académicamente en Valencia, desde donde opera actualmente, el estilo de Tapias Derch, conseguido tras años de dedicación, se entiende desde la completa y más sincera austeridad, tanto de elementos, como desde lo formal. Nunca la máxima «menos es más» ha dado tanto de sí.

Y si la arquitectura de sus composiciones brillan por su descarada esencialidad, el contrapunto lo pone la paleta. Efectivamente Tapias Derch echa el resto en cada trabajo, una explosión de color tras otra, y todas geniales. «Me gusta encontrar la sencillez de situaciones complejas que forman parte de mi día a día, aparecen en objetos que me rodean, paisajes o emociones a las que simplemente quiero dar forma y color», comenta Tapias Derch.

En este artículo os compartimos una pequeña selección de obras para entender su obra y cómo trabaja una verdadera profesional de la ilustración.