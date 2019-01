The Tales of Old Father Thames, la oda fotográfica de Julia Fullerton-Batten

Un caudal de talento

La fotógrafa alemana Julia Fullerton-Batten, es la responsable de The Tales of Old Father Thames, una serie realizada e inspirada en el famoso río Támesis. Como no podía ser de otra manera, la vía fluvial más importante de Inglaterra está repleta de historias de todo tipo, “nacimientos, bautismos, suicidios, robos.. y otras melodramáticas historias sobre la vida y la muerte”, comenta Julia Fullerton-Batten sobre el bagaje sociocultural del popular río británico. La serie está compuesta por 18 imágenes que recrean las leyendas más famosas en las que el Támesis fue protagonista principal o secundario: desde el revuelo provocado por una ballena varada en sus orillas, hasta la recreación de Ophelia, la famosa pintura que John Everett Millais realizara en uno de sus recodos. En definitiva, The Tales of Old Father Thames es un tributo en toda regla al omnipresente río Támesis.