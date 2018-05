The woman who never existed, serie fotográfica de Anja Niemi

“Lejos del escenario, yo no existo”

Eleonora Duse, la conocida actriz de teatro italiana que a principios del siglo XX trabajó junto a Sarah Bernhardt, ha inspirado a la fotógrafa noruega Anja Niemi en su último trabajo, The woman who never existed. La historia de un personaje ficticio hecho realidad en una serie fotográfica creada a partir de las palabras de Eleonora, “lejos del escenario, yo no existo”. Una mujer introvertida, visible frente a la audiencia y que cuando nadie mira comienza a desaparecer, retratada a través de imágenes cargadas de una fuerte feminidad. Escenas frágiles y delicadas, algunas de ellas llenas de nostalgia y una profunda tristeza, donde su protagonista adquiere muy distintos roles. El cuadro de ‘El Grito’ de Munch, que su abuela le mostró cuando sólo era una niña, ha enseñado a Niemi a utilizar lo subjetivo y lo privado para crear experiencias universales. Imágenes que reflexionan sobre el papel de la mujer, tanto social como personal, en las que la fotógrafa trabaja sola, encargándose la ambientación, el atrezzo, el estilismo, el vestuario, la iluminación y la ejecución. Además, siempre es la propia Niemi quien posa en las fotografías.