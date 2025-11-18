Los oficios gráficos que dan forma al cine

La vida gráfica de las películas: Experimenta y la Escuela Superior de Diseño de Madrid presentan una mesa redonda sobre los oficios invisibles del cine

¿Qué sería del cine sin las disciplinas gráficas? ¿Cómo sería una película sin títulos, sin carteles, sin objetos que construyen mundos, sin el trazo que anticipa una escena o sin la identidad visual que la acompaña desde el rodaje hasta el estreno?

Para buena parte del público, estos elementos pasan desapercibidos, pero son esenciales para dar vida, verosimilitud y coherencia a las historias que consumimos cada día. Las series y las películas entretienen, nos enseñan, nos facilitan vínculos y crean cultura compartida. Pero, en ese proceso mágico, intervienen oficios gráficos cuya presencia es tan fundamental como silenciosa.

Con el objetivo de poner en valor ese universo creativo, la Escuela Superior de Diseño de Madrid, Experimenta y Experimenta Libros presentan la mesa redonda “La vida gráfica de las películas”, un encuentro dedicado a los profesionales que construyen la estética visual del cine y la televisión desde dentro. Una conversación imprescindible para comprender que, más allá del guion, la dirección o la actuación, existe un territorio gráfico que acompaña a la obra audiovisual desde su primera sinopsis hasta su llegada a la posteridad.

Un viaje por los oficios invisibles del cine

La tipografía seleccionada para un título, la maquetación de un dossier para conseguir financiación, los storyboards que anticipan cada plano, los objetos gráficos que pueblan una escenografía, el diseño de los títulos de crédito, la campaña visual del estreno o incluso el menú de una plataforma digital: cada uno de estos elementos está impulsado por profesionales cuya labor configura la identidad de una película.

Detrás de cada pieza gráfica hay una mirada, una técnica y una historia personal que merecen ser contadas. Y tres de esos creadores compartirán su experiencia en una mesa redonda moderada por Pablo Dávila Castañeda, diseñador y autor del libro La vida gráfica de las películas, editado por Experimenta Libros.

Participantes

Ana Linde, creadora gráfica especializada en dosieres de cine.

Sandra Wahlbeck, grafista y pintora de rodaje.

Ricardo Fernández, líder de diseño de Movistar Plus.

Tres perspectivas distintas para comprender un único universo: la construcción gráfica del relato audiovisual.

Detalles del encuentro

Miércoles 19 de noviembre – 15:30 h

Escuela Superior de Diseño de Madrid

Camino de Vinateros 106

28030 Madrid

El evento será abierto al público, y además se transmitirá en vivo por streaming para que profesionales, estudiantes y amantes del diseño y del cine puedan seguirlo desde cualquier lugar.