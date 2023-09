Valentin Tkach y la exaltación del puntillismo

Share this...

¿Pero qué tiene de espacial este ilustrador y artista plástico ruso? En una sola palabra: todo

El ilustrador y artista plástico ruso Valentin Tkach ha conseguido dar con una veta estilística —y explotarla adecuadamente— que lo ha llevado a trabajar para gigantes editoriales, tan universales como diferentes entre sí. The New Yorker, BBC, The Guardian, National Geographic, Forbes, Playboy, Rolling Stone o Wired, son apenas algunos ejemplos de las organizaciones que ya han decidido encomendarse al saber hacer de Tkach. Dicho esto, la pregunta es inevitable: ¿qué hace su obra tan especial para haberlo llevado a lo más alto de una industria tan competitiva como esta? En una sola palabra: todo. Vamos por partes.

A grandes rasgos, lo primero que llama la atención es el carácter alternativo, casi vanguardista de sus placas. Composiciones que coquetean constantemente con una suerte de surrealismo retro-pop, sumado a una elegante concepción de los espacios, hacen de cada pieza, verdaderas obras de arte funcionales.

Por supuesto, la marca registrada de Tkach y ciertamente el elemento diferenciador es la aplicación de ese seudopuntillismo que consigue trascender su obra al completo.

A continuación os compartimos una pequeña selección de imágenes que bien sirven para hacerse una idea del tipo de profesional al que nos enfrentamos.