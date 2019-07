Values, 58 pautas que conducen nuestra vida. Diseño iconográfico de Genís Carreras

Colección de 70 tarjetas didácticas

El amor, la creatividad y la curiosidad son algunos de los principios que rigen la vida de los seres humanos, así como también lo hacen el acceso al poder social, la acumulación de riqueza y el ejercicio de la autoridad. Inspirado en una investigación realizada por el profesor Shalom Schwartz que demuestra que todas las personas están conducidas por los mismos valores, solo que se priorizan de forma diferente, Genís Carreras y su estudio han creado Values: 58 Ideas We Live By, una colección de tarjetas que ilustran aquellos valores que definen a las personas y a la sociedad.

Realizada en colaboración con la ONG: Public Interest Research Centre, una organización británica destinada a promover una sociedad más democrática, equitativa y sostenible, la colección consiste en 58 cartas que representan cada uno de estos valores. Ideadas con un dorso idéntico para poder ser utilizadas en juegos, ejercicios y otras actividades, el set también está integrado por seis tarjetas con actividades y otras seis con información y datos estadísticos sobre cómo estos principios influyen en la sociedad.

Nacido en Barcelona y afincado en Londres, Genís Carreras ha tomado como referencia el trabajo de Otto Neurath y Gerd Arntz, pioneros en el diseño de información, para elaborar un diseño esencialmente iconográfico que representa cada valor y donde cada tarjeta cuenta con una descripción concisa en texto.

“Nos apasiona crear piezas ingeniosas, minimalistas y atrevidas, para la comunicación visual de marcas, eventos y publicaciones. Gracias a las diferentes tarjetas de actividades incluidas en Values: 58 Ideas We Live By, este producto no solo es una hermosa pieza de diseño sino además una herramienta útil, con diagramas, explicaciones y ejercicios que pueden ayudar a las personas a comprender mejor sobre ellas mismas, sus comunidades y su sociedad”, explican desde el estudio Carreras.