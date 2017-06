Vectorial Geopolitics Lab, diseño multicapa y multiestético de TwoPoints.Net

Una nueva tendencia

“La llegada de internet a nuestras vidas a principios de este siglo trajo consigo un cambio drástico de todas nuestras fuentes de información y canales de comunicación”, señalan Lupi Asensio y Martin Lorenz, diseñadores y fundadores de TwoPoints.Net. Un punto de inflexión hacia un diseño gráfico multicapa y multiestético, que repudiado hasta entonces pasó a convertirse en la nueva tendencia, y que ellos documentan en el libro publicado por Gestalten en 2012, Pretty Ugly.

Laboratorio de Geopolítica Vertical

Para el think-tank y estudio de diseño especulativo sin ánimo de lucro, VGL – Vectorial Geopolitics Lab (Laboratorio de Geopolítica Vertical), Lupi Asensio y Martin Lorenz no han dudado en elegir una identidad visual flexible, multicapa y multiestética. “Basado en la creencia fundamental de que las instituciones no son capaces de prevenir lo que no pueden imaginar, el laboratorio se centra en la logística de las coreografías arquitectónicas del paisaje a gran escala como fuente potencial para un cambio aún no imaginado de cómo entendemos la naturaleza, la sociedad, la jurisdicción, la soberanía, la estereotomía, la tectónica y la materia misma. Como el discurso urbano ha tendido a centrar su atención en procesos de urbanización visibles en lugar de invisibles —hasta el punto de haber sido tratados falsamente como entidades disciplinarias separadas dentro del campo— el laboratorio se ocupa simultáneamente de la superficie y la subsuperficie, de lo visible y lo invisible” apuntan desde TwoPoints.Net.

Sistema visual, flexible y adaptable a diferentes formatos

La identidad visual crea un espacio enmarcado por VGL, que se ‘llena’ con los propios proyectos de VGL, diferentes cada vez, ajustándose a distintos formatos pero manteniendo su estética. Por contra, la subidentidad de cada proyecto puede cambiar la suya, sin limitaciones en cuanto a color, tipografía o imágenes; y siempre con la estructura/marco proporcionada por VGL como referencia. Basada en tres ejes, la Identidad Visual de VGL sustituye la figura del logotipo constante y que se aplica de igual manera a todos los elementos, por un sistema visual, flexible y adaptable a diferentes formatos. Así, el Sistema Visual divide el formato en dos espacios, uno para la marca (que con diferentes formatos, mantiene siempre las proporciones entre la altura y el ancho) y otro para el proyecto (dividido horizontal y verticalmente en 13 unidades). El diseñador podrá elegir entre las dos versiones posibles del sistema visual de tres ejes: una con tres líneas y otra con una retícula. Además de diseñar varios items para la papelería de VGL, TwoPoints.Net ha desarrollado también un mini-manual que permite a VGL diseñar sus propias aplicaciones.