Yeye Weller, un ilustrador diferente

¿qué tienen de especial los trabajos de Yeye Weller? Todo

Adobe, The New York Times, Adidas, Netflix, Sprite, KFC, Snapchat, McDonald ‘s, Dunkin Donuts, Uniqlo, WWF,… cuando ves, no solo el calibre de las compañías, sino la variedad de industrias a las que pertenecen, te preguntas ¿qué tienen de especial los trabajos de Yeye Weller para poder vender indistintamente fast food, ropa, softwares, entretenimiento o causas benéficas, y triunfar? Bueno, si la respuesta fuera fácil, todo el mundo sería Yeye Weller.

Puede que la escueta pero potente paleta, sus adorables personajes vintage o los siempre efervescentes ecosistemas tipográficos tengan algo que ver,… puede que nada de esto, o puede que todo junto. Lo cierto es que las placas de este ilustrador y diseñador alemán funcionan y funcionan muy bien. Felicidades.