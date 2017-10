Entrevista a Ian Yang, fundador de Gantri: Una nueva forma de vender diseño

Gantri, un nuevo concepto de diseño y fabricación

Gantri es una plataforma de diseño, elaboración y venta de productos de impresión 3D, que apunta a simplificar el proceso de fabricación e introducción de los productos en el mercado, reduciendo al máximo los tiempos y costos del proceso. En diálogo con Experimenta, el joven fundador y CEO de la compañía, Ian Yang, profundiza sobre este innovador emprendimiento que promete liberar a los diseñadores de trabajo, gasto y esfuerzo extra y permitir a los consumidores un mayor acceso a originales diseños y bajos precios.

El corazón del proyecto

El mecanismo de funcionamiento de la plataforma se resume en tres pasos: Los diseñadores crean diseños digitales para las categorías de productos que ofrece el sitio (en la actualidad sólo Iluminación); Gantri los revisa para garantizar la calidad y viabilidad de los mismos; y luego, los comercializa y vende directamente en línea. La fabricación se realiza de manera artesanal y el diseñador recibe regalías por sus ventas (5% de cada producto). En palabras del CEO de la compañía: “El corazón de nuestra plataforma es una nueva forma de fabricar y diseñar. Cada producto en Gantri consta de componentes estándar (como los eléctricos) y piezas impresas en 3D. Proporcionamos todos los componentes y los diseñadores crean sus diseños en modelos digitales que están optimizados para este tipo de tecnología”, especifica Ian y añade: “Utilizamos un proceso de impresión especial para fabricar estas piezas y ensamblarlas con los componentes estándar, para así lograr productos de primera calidad totalmente garantizados”.

La tecnología y la pasión, motores del emprendimiento

“La idea surgió de mi amor por el diseño y mi interés por las nuevas tecnologías”, explica el fundador de Gantri y agrega: “Me apasioné con la impresión 3D hace algunos años, compré mi propia máquina, aprendí CAD y comencé a imprimir. Me encantó el potencial de la esta tecnología pero no estaba contento con la calidad que obtenía de mi impresora. Y sabiendo que en la actualidad el diseño juega un papel importante, quería combinarlo con la impresión 3D de una manera que ayudase a resolver problemas del mundo real”. En aquel momento, Ian ya había definido un rumbo para su emprendimiento; ahora, simplemente le faltaba profundizar el modo de llevarlo adelante: “Pasamos más de un año y medio desarrollando los materiales correctos, los procesos de impresión 3D y el sistema de diseño que más tarde impulsarían nuestra plataforma. Y finalmente la lanzamos con cinco productos, en el San Francisco Design Week 2017”, recuerda el actual CEO de Gantri. Por entonces, la plataforma ponía un pie en el mercado presentando los diseños de luminarias: Container de Alex Chow, Mellow Fellow de Hyeonil Jeong, Arco de Arielle Pollock, Godet de Pedro Sanin y el Modelo TL1 desarrollado por la empresa.

Con el pie derecho

Cuando se indaga sobre la clase de respuestas que han recibido por parte de los diseñadores, Ian exclama sin vacilar “¡Asombrosas!” y añade: “Los diseñadores están muy interesados en lo simple, rápido e ininterrumpido que es todo nuestro proceso de diseño. Uno de ellos nos dijo que es muy similar al de otras marcas de diseño con las que había trabajado, pero que nosotros lo hacemos en sólo un mes, cuando a los otros les toma tres años”. Y a tan solo cuatro meses de la presentación de la plataforma, las afirmaciones de Yang parecen corroborarse con el reciente lanzamiento de ocho nuevos productos al mercado: Konus de Konus Design, Denmark de Kononenko ID, Arlo de Austin Ortega, Sprout de Matthew Sprang, Ballon de Chris Granneberg, Clara Vertigo de Lorenzo Cartasegna y dos nuevos modelos de la compañía: TL2 y TL3. “Hoy tenemos más de 200 diseñadores en la comunidad y 40 conceptos de diseño en marcha”, destaca Ian, poniéndole números a una actividad que ya ilusiona al equipo.

Diseño y materiales para impresión 3D

“Al igual que en la manufactura tradicional, el diseño pensado para el proceso de fabricación es crucial para lograr una calidad consistentemente alta en los productos”, explica el fundador de la compañía. Y para cerciorarse de ello, Gantri le asigna a cada uno de los creativos un ingeniero interno para que trabaje directamente con sus modelos 3D, ayudándoles a optimizar sus prototipos. Por otra parte, en cuanto a los materiales, Ian remarca: “Hemos investigado mucho para conseguir los materiales adecuados para nuestros productos. Actualmente, ofrecemos dos basados ​​en PLA (Poliácido láctico): uno que difunde la luz suavemente y otro que tiene una temperatura de transición vítrea más alta. Ambos fueron creados como el material de impresión 3D que es más óptimo para los productos de iluminación y se sometieron a innumerables pruebas”. En este sentido, el joven CEO subraya que: “Todos los productos pasan por una comprobación de cinco pasos para obtener resistencia, usabilidad, calor, ensamblaje y pintura, y así poder garantizar a nuestros clientes productos de alta calidad”.

Cómo trabajar con Gantri

Utilizar la plataforma Gantri no tiene coste alguno para los diseñadores, pero los responsables del sitio decidieron implementar un sistema de invitaciones para poder ofrecerles una mejor experiencia: “Hay dos maneras de recibir una invitación —comenta Ian—, la primera es registrarse en la plataforma, para que nosotros podamos ver sus experiencias, decidir si se adaptan bien al sistema e ir invitándoles por orden de llegada; y, la segunda, hablar con un diseñador que ya esté en la plataforma para que le invite”. Por otra parte, Ian explica que la decisión sobre si el diseño se ajusta o no a los requisitos del sitio surge de la evaluación de una serie de cualidades: “Tenemos una lista de cosas que buscamos: originalidad, inspiración, usabilidad… Pero lo más importante, queremos que nuestros diseñadores creen para alguien. Es muy importante tener en mente al usuario final que usará sus diseños. De lo contrario, no sería un producto, sino tan sólo una obra de arte”.

Un proyecto en construcción

“Nuestra visión es poder ofrecer muchos tipos de productos, desde muebles hasta joyas y moda. Pero primero queremos poner a la venta diferentes tipos de diseños de iluminación, como luces colgantes y luces de piso”, adelanta Ian. Y, en el mismo sentido, explica que es necesario que Gantri construya una gran reputación como plataforma de diseño, para que después pueda convertirse en un sitio de luces de diseño de alta calidad asequibles para los consumidores: “Queremos trabajar con muchos diseñadores para que sus productos logren llegar al mercado y que los clientes puedan conocer sus historias”, concluye.