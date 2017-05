Glifo, herramientas de diseño y escritura para niños con discapacidad motora

Con el proyecto Glifo – Leave a trace, el diseño y la creatividad se ponen una vez más al servicio de las personas y, en especial modo, de los más necesitados. Desarrollado por un equipo de diseñadores freelance y estudiantes de la academia milanesa NABA —compuesto por Elisa Castelletta, Giovanni Dipilato, Sara Monacchi, Andrea Pelino y Luca Toscano—, Glifo es una colección de herramientas de diseño y escritura pensadas para que los niños y niñas con discapacidad motora del sistema nervioso puedan expresar más fácilmente su creatividad y su mundo interior. El proyecto es el fruto de una estrecha colaboración con la organización sin ánimo de lucro Tog (Together to Go) —desde 2011 ayuda a la rehabilitación de los pequeños con patologías neurológicas complejas— y con el Fab lab italiano Open Dot. Producida con herramientas de fabricación digital e impresión 3D que permiten personalizar cada detalle en función de las necesidades y preferencias de los niños, la serie Glifo cuenta con el portapapeles Oow y con tres manijas diferentes (Gee, Lee y Eff), cada una de las cuales se adapta a una distinta postura de las manos o de los dedos, facilitando de tal forma los movimientos necesarios para escribir y dibujar. Según Toscano, Glifo estará disponible al público en breve: “Estamos trabajando en su lanzamiento, organizando la producción y otros detalles, tan pronto tengamos noticias os avisaremos”.