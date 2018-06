Gumshoe: Las zapatillas con suela de chicle reciclado

Gumdrop, Publicis One y Explicit Wear dan forma de zapato a su nuevo material

El chicle o goma de mascar, está fabricado a partir de una base de plástico neutro, generalmente acetato de polivinilo o goma de xantana. Elastómeros que nadie se había planteado reciclar, hasta que hace unos años Anna Ballus creó Gumdrop Ltd. con el objetivo de liberar las calles de los pegajosos chicles y encontrarles una nueva función. En Gumdrop Ltd. desarrollaron Gum-tec®, un nuevo elastómero creado a partir del reciclado de la goma de mascar y con el que ahora presentan Gumshoe: Una zapatilla urbana ideada junto a Publicis One y la marca de ropa Explicit Wear.

Abriendo camino en Amsterdam

Investigando acerca de la materia base de los chicles, en Gumdrop descubrieron que era posible romper su cadena molecular y generar un nuevo tipo de plástico con una resistencia similar al caucho y que incluso oliera a chicle. Cada suela incorpora un 20% de goma de mascar reciclado, aproximadamente un kilo de chicles por cada cuatro pares de zapatos.

El reciclado proviene de la extracción de los chicles de las calles de Amsterdam, y a modo de homenaje, las suelas de Gumshoe incorporan un relieve del mapa de esta ciudad. Los zapatos están disponibles en rosa chicle, negro y rojo, y la intención de sus creadores es dar el salto a otras ciudades con un modelo de cooperación similar.

Gumdrop Ltd. Los orígenes del proyecto

Fundada por la diseñadora Anna Ballus en 2009, Gumdrop Ltd. tiene por objetivo reciclar la goma de mascar para crear nuevos polímeros que puedan sustituir a los tradicionales plásticos usados en la industria. El proyecto inició su andadura con el diseño de unos recipientes en forma de bola de chicle, cuya misión era evitar que los chicles acabasen en el suelo de las calles. Un problema global que hasta ahora sólo había encontrado solución en Singapur, el país que decidió prohibir mascar chicle en los espacios públicos.