Precious Plastic, la fábrica de reciclaje DIY de Dave Hakkens

En los últimos años, muchos diseñadores se han comprometido con el problema de la contaminación por plásticos, proponiendo proyectos basados en el empleo de plástico reciclado o de materiales biodegradables. El problema, sin embargo, no parece disminuir: sólo en el año 2014 se calcula que hemos producido 311 millones de toneladas de plástico y sólo el 10% de esa cantidad ha sido reutilizado. El diseñador holandés Dave Hakkens propone una solución distinta: no dejar en mano de la industria del plástico el poder de decidir cuánto y cómo reciclar y proporcionar a quienquiera que esté interesado los instrumentos para reciclar su propio plástico. Con el proyecto Precious Plastic, en efecto, el joven creativo pone a disposición de todos, de forma gratuita y en código abierto, diversos planos y videos instructivos detallados para construir una pequeña fábrica de reciclaje. Los materiales y las herramientas necesarias son básicas, económicas y fáciles de encontrar, y las instrucciones no requieren estar especializado en tecnología y fabricación Do It Yourself. Las máquinas —subraya el diseñador— se pueden emplear tanto para fabricar objetos acabados como para obtener material de fabricación. Con ellas, cualquiera se puede convertir en un “artesano del plástico” y, de paso, contribuir al mantenimiento de un mundo más limpio y sostenible.