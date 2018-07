Entrevista a Thomas Knoll, el padre del PhotoShop

Thomas Knoll, el creador nada más y nada menos que de Photoshop, dialoga con Experimenta

Podríamos decir que la historia de Photoshop se remonta a hace treinta años, cuando, en 1987, Thomas Knoll —en ese entonces estudiante de la Universidad de Michigan— diseñó Display, un programa en Macintosh Plus para mostrar imágenes a escala de grises en pantallas monocromáticas. Esta genial idea motivó a su hermano John Knoll, quien trabajaba en la Industrial Light and Magic (ILM), una de las empresas de George Lucas, a mejorarlo y convertirlo en un editor de imágenes. Ambos se pusieron manos a la obra en su evolución. El éxito fue tal que en 1988 Adobe Systems Inc. lo compró, dando como resultado el programa que hoy conocemos como Photoshop y cuya primera versión salió a la luz en 1990. Desde entonces, Photoshop se ha convertido en el programa por excelencia para la creación, la edición y el retoque digital de imágenes y ha conquistado también a los profesionales y creativos del sector.