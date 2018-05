Facebook ofrecerá un servicio de citas a sus usuarios

Apunta a generar relaciones significativas y duraderas

Facebook informó que pronto estará disponible su servicio de citas online. Durante el anuncio, realizado por Mark Zuckerberg en la Conferencia Anual de Desarrolladores de Facebook, F8, el CEO de la compañía buscó diferenciarse de las habituales aplicaciones de dating, señalando que la nueva función apuntará a crear “relaciones significativas y duraderas, y no simples ligues”. Asimismo, adelantó que buscará generar citas entre personas que coincidan en eventos o grupos de Facebook pero que no sean “amigos” en la red. La jugada, que sorprendió al público apenas unas semanas después del escándalo de Cambridge Analytica, despertó algunas suspicacias en cuanto a la garantía de protección de privacidad. Pero, para evitar cualquier cuestionamientos al respecto, el CEO de la compañía remarcó que el servicio tendrá una configuración especial de seguridad y privacidad, y que la creación de perfil de citas será una función opcional, que no se activará por defecto ni se mostrará en el news feeds de los amigos del usuario.