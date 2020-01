Mojo Lens, las lentillas inteligentes que estábamos esperando

Ni Google, ni Amazon, ni Musk… Mojo Vision

Aunque los gigantes tecnológicos vienen coqueteando con gafas inteligentes desde hace tiempo, la verdad es que por unas razones o por otras ninguno de sus intentos ha terminado por calar en el gran público. Mojo Vision, una start-up tecnológica estadounidense fundada por el ingeniero Drew Perkins en 2017, ha presentado este mes el primer prototipo del que será sin duda su producto estrella, las Mojo Lens. Se trata de unas lentillas provistas de unas micropantallas capaces de mostrar a sus usuarios información vital como hora, temperatura o entradas de agenda, en tiempo real y embebida en su campo visual y, como si esto fuera poco, les permite ver en la oscuridad.

Sin lugar a dudas, este producto, presentado hace escasos días en Las Vegas durante la celebración de la CES 2020, ha sacudido a la industria, no solo por las increíbles prestaciones actuales de la demo, sino por su inmenso potencial. «Las Mojo Lens podrán ayudar a las personas que tienen problemas de visión, como degeneración macular, glaucoma, retinitis pigmentosa o ceguera nocturna», comenta Steve Sinclair, uno de los máximos responsables de la compañía, y agrega: «Sí, hemos desarrollado estas lentes para ayudarlos pero también están pensadas para ofrecerles a aquellos que no padecen estas dolencias, la posibilidad de ver cosas que de otra forma no podrían,… darles, en algún sentido, superpoderes», en clara referencia a la posibilidad que brindan las Mojo Lens de ver en la oscuridad.

Aunque aún quedan algunos años hasta que las Mojo Lens lleguen a las tiendas, lo cierto es que se presentan, no solo como el salto evolutivo lógico de los smartphones (o al menos de sus pantallas) sino como el gadget definitivo que terminará por difuminar la ya borrosa linea que separa lo real de lo virtual.