The Basslet, el subwoofer de muñeca de Lofelt. Un wearable para sentir la música

Una experiencia de sonido que va más allá de los auriculares

The Basslet es un altavoz del tamaño de un reloj que, fijado en la muñeca, trasmite el ritmo de la música directamente al usuario, permitiendo sentir —de manera literal— la música con la precisión de un gran sistema de sonido. Pese a sus reducidas dimensiones permite que el usuario se sienta como si estuviera rodeado de sonido, a la vez que es completamente silencioso de cara al exterior. El dispositivo, diseñado por la compañía alemana Lofelt, cuenta con una tecnología que se basa en un innovador diseño de bobina de voz con flujos magnéticos altamente optimizados que le permite ser potente a la vez que compacto. The Basslet se puede conectar a cualquier otro dispositivo, desde el smartphone hasta unos auriculares, y no necesita ninguna aplicación para su funcionamiento. Su diseño de líneas limpias permite ser personalizado mediante el cambio de la correa, que puede ser remplazada por la de cualquier reloj.