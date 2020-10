La columna de Teresa Jular: Murió de asociacionismo / 1 de 2

Estreno columna periódica en la revista Experimenta compartiendo contigo mi epitafio: «MURIÓ DE ASOCIACIONISMO».

Espero que no te resulte de mal gusto. No tiene que ver con la cercanía del 1 de noviembre ni con Covid-19, como bien saben familiares y colegas, que ya me lo oyeron enunciar antes del confinamiento… Más de una vez… Entre risotadas, esas que ahora se oyen amortiguadas por el doble trapo de mi máscara, pero entonces no. Y con orgullo; porque así lo asumo libremente. Chula que es una. No lo solté entonces ni lo cuento aquí ahora como un lamento, sino más bien como una llamada a la compresión empática. Por si acaso tuviera que ser rescatada.

Y es que una organización que defiende una causa en la que crees firmemente es un agujero negro que se traga lo que le quieras echar y más cosas que no pensabas darle. Y otras que no sabías que tenías. Es un atrápalo todo de tu tiempo, para análisis, ideas, debates, gestiones, contactos… Y más debates. Y puede llegar a provocarte un torbellino de emociones. Aunque esto ya lo sabía yo cuando me enrolé en DIP (1) y READ (2) para la defensa del diseño, en la que ando ahora.

Porque antes estuve en una plataforma por la cultura en la Región de Murcia, fui patrona de una fundación creada para plantar cien millones de árboles en la Península Ibérica y formé parte activa de un grupo informal de agentes concernidos por el desarrollo rural, con el bello nombre de La Red Invisible. Además, en el desempeño profesional, he estado pegada a decenas de organizaciones diversas, contribuyendo a su evolución desde el diseño de su comunicación, pública y privada. Los clientes me han enseñado mucho del trabajo colectivo.

Te cuento todo esto para que veas no soy una primeriza. Batallitas del pasado aparte, me enfoco y me pregunto: ¿cuándo me piqué con el asociacionismo del diseño?

Pues yo diría que en un evento que forma parte de mis archivos profundos, nutrientes de lo que hoy soy, como persona y como profesional: Foro READ Bilbao 2011 (3). Organizado por EIDE, la asociación de diseñadores de Euskadi (hoy de Euskadi y Navarra) fueron muchos los descubrimientos de aquellos tres días de noviembre en Bilbo.

Entre otros, dos, la visión del diseño del siglo XXI, centrado en la persona y no en el producto, de la ponente Josephine Green (4) y la importancia de pensar estratégicamente y en clave colaborativa para la mejora del sector. Un antes y un después. Y no solo para mí, como reflejan la crónica de uno de mis compañeros de viaje, Víctor Moral (5), y el hashtag #foroREAD en Twitter, aún vigente.

Aquella expedición de Murcia a Bilbao y vuelta fue seguida de un completo programa formativo de consolidación de empresas creativas a cargo de la EOI (6), propiciado por DIP y READ. Se dieron juntos motivación, encuentro productivo con colegas y… crisis.

¡Atención, recuerda! También en 2011 estábamos viviendo

un momento difícil y de escala planetaria.

Y de ahí surgió una candidatura para una nueva junta directiva de DIP que había tenido un momento de euforia y esplendor en sus inicios, pero pronto necesitó refuerzos. Lamentablemente, este mismo proceso lo hemos conocido en otras asociaciones de diseño. En realidad, todas avanzamos surfeando los altibajos.

Unas elecciones, las primeras tras la etapa fundacional, para refrendar un equipo en el que nos integramos con ilusión y sentido de la responsabilidad. Y, sin solución de continuidad, una de las tareas inminentes, viajar a Granada para asistir a la Asamblea Anual de READ 2012 y aportar desde la Región de Murcia, en nivel de igualdad, a aquellos admirados diseñadores que habíamos conocido unos pocos meses antes (7).

Ocho años después, en los últimos meses de presidir READ por delegación de DIP, me hago esta pregunta: ¿qué tienen las asociaciones de profesionales del diseño que han llegado a hacer de mí una defensora empedernida? La respuesta, en la siguiente columna.

Gracias por llegar hasta aquí. Cuídate mucho.

Para entendernos mejor

