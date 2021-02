Agenda de febrero: los eventos obligados en un mes que promete

Decimoctava edición de Diálogos en la EASD València

De 2 al 5 de febrero de 2021 se celebrará una nueva edición de Diálogos. En esta ocasión, y a causa de las restricciones impuestas por la pandemia, todas las conferencias serán online y podrán seguirse en directo, a través de Zoom y de la cuenta de Facebook de EASD València.

Diálogos 2021 contará con Ausiàs Pérez, Juanma Carrillo, Pau Roca, Cruz Novillo, Pepe Gimeno, Ire Lenes, Álvaro Domínguez, Gus Pérez, Cristina Aristoy, Óscar Guayabero, Lorna de Santos, Jorge Castañón, Orsola de Castro y Brigitte Borja. Más información en este enlace.

Arte y Diseño: simposio online y gratuito organizado por EINA

El Grupo de Estética Aplicada en la Investigación Artística y en Diseño de EINA-UAB (GEARAD), organiza una imperdible jornada consagrada al arte, al diseño y a su intrínseca relación. Se trata de la segunda entrega de las Jornadas del GEARAD, una potente iniciativa académica organizada por la institución catalana que este año, tiene como objetivo el tratamiento de diversas problemáticas contemporáneas vinculadas a tres ejes fundamentales: Cuerpos, fenomenologías críticas, agencia y movimiento; Diseño crítico, Media studies y creatividad;y Escenografías, interdisciplinariedad y case studies… más información en este enlace.

Cosentino City Madrid organiza una conferencia online con Diego Rodríguez

Cosentino, la compañía española líder global en la producción y distribución de superficies innovadoras para el mundo de la arquitectura y el diseño, organiza un imperdible un encuentro virtual con Diego Rodríguez, gran referencia nacional dentro del mundo del interiorismo y diseño. Creador del estudio CONCEPTO DR, Diego Rodríguez cuenta con una exitosa trayectoria profesional en el mundo de la decoración. Sus proyectos han trascendido fronteras, llegando hasta París, Londres o México. La charla tendrá lugar el próximo 9 de febrero a las 18:00 horas en directo desde Cosentino Live. Confirmación a pmnavarro@cosentino.com para recibir el link directo.

Future + Talent: El debut de ESNE en Madrid Design Festival

ESNE, Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología, presenta Future + Talent, un interesante proyecto expositivo que se desarrollará en el marco de la edición 2021 del Madrid Design Festival, del 1 al 14 de febrero. Se trata de un fantástico recorrido por algunos de los trabajos con mayor proyección de los alumnos de Multimedia y Gráfico, Moda, Producto, Interiores, Videojuegos y Animación. «El objetivo de ESNE es que nuestro showroom sea el mejor escaparate del talento y proyección de jóvenes diseñadores españoles de todas las disciplinas, al tiempo que un foro de diálogo dentro del Madrid Design Festival en el que se dé voz a creadores, empresarios y líderes con visión propia en el mundo del diseño», comentan desde la institución educativa. Más información en este enlace.

TVE emite Recordando a Coderch, un imprescindible documental dedicado al arquitecto español

La 2 de TVE ha comenzado a emitir Recordando a Coderch, un imprescindible documental dirigido por Poldo Pomés, dedicado a la vida y obra de José Antonio Coderch, el legendario arquitecto catalán autor de obras icónicas del paisaje arquitectónico español como las Torres Trade, el Edificio Girasol o la Casa Ugalde. Más información en este enlace.

Concéntrico pone en marcha los concursos de su séptima edición

Concéntrico, el Festival Internacional de Arquitectura y Diseño de Logroño, que este año se celebrará del 2 al 5 de septiembre, ha puesto en marcha tres concursos para la participación en tres de las localizaciones de su séptima edición. Las convocatorias cuentan con un nuevo formato de entrega digital y 6.000 euros en premios. El plazo de presentación de las propuestas finaliza el 11 de marzo de 2021 a las 14:00 horas (GMT+1). Más información en este enlace.

La gran exposición de la 7ª Bienal Iberoamericana de Diseño, ahora hasta el 7 de febrero

La organización de la Bienal Iberoamericana de Diseño ha decidido prorrogar la fecha de cierre de la séptima edición de su gran exposición. Ahora, todos los interesados podrán disfrutar de esta ineludible cita con el diseño hasta el 7 de febrero de 2021. Los horarios de visita son de martes a viernes de 16:00 a 21:00 horas; sábados y domingos de 11:00 a 21:00 horas. Más información en este enlace.

Banksy en el Círculo de Bellas Artes de Madrid

El Círculo de Bellas Artes abre sus puertas a la exposición BANKSY. The Street is a Canvas, una muestra inédita en nuestro país sobre el misterioso y siempre polémico artista británico de street art. La exposición, que podrá visitarse hasta el 9 de mayo de 2021, nos acerca al controvertido universo artístico de uno de los creadores más influyentes de los últimos años, a través de diferentes ámbitos temáticos y más de 50 creaciones que incluyen una selección de obras únicas ejecutadas con diferentes técnicas: óleo o acrílico sobre lienzo, spray sobre lienzo, serigrafías de edición limitada, esténciles sobre metal u hormigón, esculturas poliméricas pintadas o de bronce barnizado, instalaciones, vídeos y fotografías. Gran parte de las piezas, procedentes de colecciones privadas internacionales, se exhiben en Madrid por primera vez. Más información en este enlace.

Animación.es: Una historia en una exposición

La Imprenta Municipal-Arte del Libro conjuntamente con el Museo ABC acoge, hasta el 13 de abril de 2021, la muestra Animación.es: Una historia en una exposición. Comisariada por José Antonio Rodríguez Díaz y Samuel Viñolo Locubiche, esta muestra incluye material inédito (bocetos,acetatos, dibujos, storyboards…) y fotogramas originales de la historia del cine de animación español en el siglo XX y los dos primeros decenios del siglo XXI. Hay que destacar que el cine de animación español es uno de los más antiguos de Europa y presenta unas características propias que exceden lo que hoy se entiende como cine de animación infantil. Más información en este enlace.

Comienza la sexta edición de los Premios de Diseño de Interior Contract de Beltá Frajumar

La sexta edición de InterCIDEC, los Premios de Diseño de Interior Contract organizados por Beltá Frajumar, la famosa firma murciana especializada en la fabricación de equipamiento integral de interiorismo para hostelería, ha dado comienzo. Con 3.000 euros en premios, todos los interesados en participar deberán presentar el diseño interior de un espacio multifuncional para un hotelaprovechando las zonas comunes del mismo. Más información en este enlace.

El Premio Europeo de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico se ha puesto en marcha La quinta edición del Premio Europeo de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico se ha puesto en marcha. El ya famoso certamen bienal, organizado por COAC (Colegio de Arquitectos de Cataluña) y AADIPA (Agrupación de Arquitectos para la Defensa y la Intervención en el Patrimonio Arquitectónico) está estructurado en cuatro categorías… más información en este enlace. Identidades: 17 artistas se citan en el Palacio Quintanar de Segovia Palacio Quintanar de Segovia, el centro de innovación y desarrollo para el diseño y la cultura de Segovia, presenta Identidades, una exposición colectiva en la que participan 17 artistas cuyas obras, desarrolladas en diversos materiales, lenguajes, sensibilidades y estéticas, invitan a rastrear con… Más información en este enlace. Arte textil de aborígenes australianos en el Museo Nacional de Antropología de Madrid La Sala de Religiones Orientales del Museo Nacional de Antropología de Madrid albergará hasta el 14 de febrero de 2021 la exposición: Jarracharra. Viento de la estación seca. Arte textil de la Tierra de Arnhem (Australia). Este original proyecto expositivo se estructura a partir de las creaciones de arte textil del Bábbarra Women’s Center (BWC), que está formado por mujeres aborígenes y artistas de la Tierra de Arnhem (Australia), una región excepcional en cuanto a cultura y lingüística, y que nació para apoyar a las mujeres de esta región en el desarrollo de actividades y empresas. Más información en este enlace.

Georgia O’Keeffe en el Thyssen-Bornemisza de Madrid

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza presenta la primera retrospectiva en España de Georgia O’Keeffe. A través de una selección de más de 80 obras, el visitante puede sumergirse en el universo pictórico de esta artista, considerada una de las máximas representantes del arte estadounidense del siglo XX. La exposición, titulada Georgia O’Keeffe, podrá visitarse hasta el 8 de agosto de 2021. Más información en este enlace.

Gran retrospectiva internacional dedicada al diseñador gráfico alemán Otl Aicher

El Museo de Bellas Artes de Bilbao presenta Otl Aicher. Metro Bilbao. Arquitectura y paisaje, la primera gran retrospectiva internacional dedicada al diseñador gráfico alemán Otl Aicher, con más de 200 obras y objetos provenientes del Archivo de la Escuela Superior… Más información en este enlace.

Mondrian y De Stijl, gran exposición en el Museo Reina Sofía

El Museo Reina Sofía yel Stichting Kunstmuseum Den Haag organizan Mondrian y De Stijl, una imperdible exposición dedicada a la obra de Piet Mondrian, que en el contexto del movimiento De Stijl, marcó el rumbo del arte abstracto geométrico desde los Países Bajos y contribuyó al cambio drástico de la cultura visual después de la Primera Guerra Mundial. La muestra, comisariada por Hans Janssen y que podrá visitarse hasta el 1 de marzo de 2021, reúne muestras del trabajo de Mondrian y de algunos de sus compañeros de movimiento. Más información en este enlace.

CDC15: el concurso para estudiantes de Arquitectura y Diseño de Cosentino ya está aquí

Cosentino, la multinacional española especializada en superficies para la arquitectura y el diseño, ha puesto en marcha la decimoquinta edición delCosentino Design Challenge, el concurso internacional para estudiantes de Arquitectura y Diseño de Cosentino. La presentación y lanzamiento oficial de esta nueva edición del ya icónico certamen ha tenido lugar este jueves 5 de noviembre a través de un evento online (que puede verse en el canal Cosentino TV de YouTube). Más información en este enlace.

Expresionismo alemán en la colección del barón Thyssen-Bornemisza

Esta exposición dedicada al Expresionismo alemán es la apertura de la celebración del centenario del nacimiento de Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza (1921-2002), uno de los más acreditados coleccionistas del siglo XX. Cuando en mayo de 1961 el barón Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza adquirió una acuarela de Emil Nolde iniciaba un cambio de rumbo en el coleccionismo de la saga Thyssen. Comisariada por Paloma Alarcó, la muestra que podrá visitarse hasta el 14 de marzo de 2021, cambia la habitual distribución cronológica del expresionismo en salas del museo para ofrecer una visión renovada que se articula alrededor de tres conceptos: el proceso de creación de las pinturas, su éxito de público y crítica y, por último, la relación del barón con sus marchantes y los proyectos expositivos que organizó para difundir su colección en el contexto internacional. Más información en este enlace.

Fundación Telefónica y el Centro de Arte Alcobendas presentan El arte en el cómic

Cerca de 70 dibujantes y artistas del noveno arte reinterpretan las grandes obras de la historia de la pintura universal en la exposición El arte en el cómic. Comisariada por el historiador Asier Mensuro y producida por Fundación Telefónica, la muestra podrá verse en el Centro de Arte de Alcobendas hasta el 20 de febrero de 2021. Más información en este enlace.

Botero en Madrid: la mayor retrospectiva dedicada al artista colombiano en Europa

Hasta el 7 de febrero de 2021, CentroCentro, el icónico espacio cultural madrileño albergará una exposición sin precedentes dedicada a la obra de Fernando Botero. Producida por Arthemisia con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid Botero. 60 años de pintura, recorre seis de las más de siete décadas de la extensa trayectoria del artista colombiano. La muestra, compuesta de 67 piezas —la mayor retrospectiva dedicada al artista colombiano en Europa—, será una ocasión única dado que la selección ha sido aprobada por el propio maestro. Más información en este enlace.

William Kentridge. Lo que no está dibujado

Hasta el 21 febrero 2021 el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) albergará una exposición dedicada al profilfico y multifacético creador sudafricano William Kentridge. Esta muestra, titulada William Kentridge. Lo que no está dibujado, es una oportunidad única para ver algunas de las obras más emblemáticas de Kentridge: tapices de gran formato, la impactante instalación audiovisual More Sweetly Play the Dance y la serie completa de los 11 cortometrajes de animación Drawings for Projection. El CCCB es el primer lugar en Europa donde se estrena la última película de Kentridge, City Deep. Más información en este enlace.

Richard Buckminster Fuller, vida y obra de un genio en el Espacio Fundación Telefónica

El Espacio Fundación Telefónica de Madrid presenta la exposción Curiosidad radical. En la órbita de Buckminster Fuller, un imprescindible recorrido por la vida y obra del legendario diseñador, arquitecto, pensador, filósofo y visionario estadounidense, Richard Buckminster Fuller. Comisariada por Rosa Pera y José Luis de Vicente, la muestra reúne los principales trabajos de Fuller con propuestas de creadores contemporáneos y coetáneos de su época como Abeer Seikaly, Norman Foster y Chuck Hoberman, los diseñadores Neri Oxman y Joris Laarman o los artistas Olafur Eliasson, Ruth Asawa y Tomáš Libertíny. Más información en este enlace.

La imagen de portada de este artículo es obra de la diseñadora e ilustradora milanesa Olimpia Zagnoli,