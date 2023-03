Celebrando los días de la artesanía europea

El próximo 31 de marzo, inaugura en el Kunstgewerbemuseum, Museo de Artes Decorativas de Berlín, “Cuatro Elementos”, una muestra que reúne exponentes del binomio artesanía y diseño alemanes y franceses.

Como parte de los Días Europeos de la Artesanía (ETAK), el bello Kunstgewerbemuseum, el museo de Artes Decorativas de Berlín, presenta la exposición “Cuatro elementos” que reúne del 31 de marzo hasta el 30 de abril, algunos de los más interesantes exponentes de la artesanía contemporánea de Berlín y París.

Primero, los resultados de los concursos del Landespreis Gestaltendes Handwerk (Premio Regional de Artesanía de Diseño de Berlín) de 2019 y 2022. Un galardón que ya cumplió 50 años apoyando al trabajo artesanal alemán. Sumando, esta vez, los objetos premiados y preseleccionados de París, comisariados por la CCI París Île-de-France (Cámara Regional de Comercio e Industria).

Vale aclara que los Landespreis han adquirido una importancia creciente en toda Europa, ya que la exposición y la ceremonia de entrega de premios inauguran los días europeos de las Artes y la Artesanía, que la Handwerkskammer Berlín (Cámara de Artesanía de Berlín) organiza en Alemania desde 2011. Entre tanto, otros 22 países -entre ellos España, Portugal, Italia, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Letonia, Irlanda y Suiza- se han sumado y participan del evento.

Así, entre los participantes en la sede alemana, se podrá ver el mobiliario en madera de exquisita factura de Eloi Schultz, arquitecto por la École Nationale de la Villette y ebanista por la École d’Ameublement de París. La vajilla para chicos Food Time en colorida porcelana de María Braun, quien estudió diseño de productos en la Academia de Arte Weißensee de Berlín, donde obtuvo su máster en 2017 y se especializó en objetos de uso cotidiano en vidrio y porcelana. Una activa diseñadora de la escena de ceramistas europeos, que fue nombrada Embajadora de las «Luces del Futuro» en Cerámica 2019 por Porzellanikon Selb y Ceramics EU.

Mención especialísima, para el trabajo de la diseñadora coreana, radicada en Berlín desde el 2013, de Setbyol Oh o » estrella de la mañana» (el significado de su bello nombre en coreano). Oh estudió Artes Aplicadas en Hamburgo, y luego se radicó en Berlín, previas idas y vueltas a su país natal de donde trae el bello material -papel de árbol de mora- con el que trabaja. Según cuenta, los largos y fríos inviernos alemanes, provocaron en ella la necesidad de luz y calor de hogar y eso hizo que naciera su don artesano dándole nueva vida al papel que había traído con ella de su país natal. Un material super especial ya que según nos cuenta, originalmente, es el que usan los monjes budistas para celebrar el aniversario de Buda. Un papel llamado hanji, que desmiente la supuesta fragilidad del papel ya que se ha utilizado durante cientos de años, pegado en puertas y ventanas, además de usarse como papel pintado y para hacer lámparas. “El proceso tradicional de hervir y secar la fibra de la corteza de los árboles confiere al papel no sólo durabilidad, sino también una bella superficie que se expresa a través de sus propiedades naturales. El hanji se fabrica con las fibras del interior de los tallos de las moreras de un año. Las fibras también actúan como tubos de drenaje que llevan el agua de las raíces a las hojas. Las moreras que crecen en países como Corea, donde hay mucha humedad y una gran diferencia de temperatura entre el invierno y el verano, son especialmente fuertes y resistentes a la humedad. Me fascinaron las características naturales y al mismo tiempo científicas del material, que conserva sencillamente la calidad de la madera», detalla.

Ahora bien, la maestría de Setbyol, digno ejemplo de “Beber del origen para transpirar contemporaneidad”, pasa por utilizarlo para hacer verdaderas piezas de arte. Una meditación activa que consiste en doblar, pegar y dar forma desde pequeñas linternas de luz a enormes y serpenteantes esculturas lumínicas que maravillan a todo el que las ve.

Flexibles y firmes, dos de las cualidades más importantes del Budismo, ofrecen además una más bella metáfora.