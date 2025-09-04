Félix Beltrán Connections: big in Japan

La huella del diseño gráfico iberoamericano llega a Japón

La kyoto ddd gallery inauguró el 29 de agosto –y permanecerá hasta el 29 de octubre de 2025– la exposición “Félix Beltrán Connections”. Organizada por la Fundación DNP para la Promoción Cultural y comisariada por Sonia Díaz y Gabriel Martínez, la muestra revisa más de seis décadas de trabajo de uno de los diseñadores gráficos más influyentes de Iberoamérica.

La propuesta se presenta como un acontecimiento único: un recorrido visual y documental que conecta la trayectoria de Beltrán con la historia del diseño gráfico iberoamericano, la cultura política del siglo XX y las redes creativas internacionales.

“Esta exposición es una contribución a la historia del diseño gráfico desde una perspectiva iberoamericana”, afirman los comisarios. “La importancia de Félix Beltrán radica en sus conexiones vitales y culturales. Su obra es testimonio de su época, tanto política como social y culturalmente”.

Un viaje visual entre La Habana, Nueva York, México, Madrid y Japón

El recorrido arranca con el célebre cartel dedicado a Angela Davis, símbolo del activismo gráfico de Beltrán, y se despliega una línea del tiempo que traza el mundo de conexiones creadas y mantenidas por el diseñador a lo largo de su prolífica carrera. Un mapa de relaciones que une escenarios clave de su vida: La Habana revolucionaria, el Nueva York del pop y la contracultura, el México de la modernidad editorial, el Madrid del diseño independiente y el Japón del diálogo intercultural.

“Queríamos que el visitante entendiera a Beltrán no solo como un diseñador de carteles políticos, sino como un creador que supo conectar mundos distintos y, en ese cruce, encontrar un lenguaje propio”, explica Gabriel Martínez.

En Kioto, el visitante podrá descubrir carteles originales en serigrafía, publicaciones, portadas de libros y archivos gráficos inéditos que muestran la capacidad de Beltrán para transitar entre la propaganda política y la comunicación visual contemporánea.

“Félix Beltrán es un puente entre ideologías, estilos y culturas”, añade Sonia Díaz. “Trabajó entre sistemas opuestos y, sin embargo, consiguió una obra coherente, sintética y con una fuerza gráfica que hoy sigue resultando vigente”.

Carteles, libros y archivos inéditos

Uno de los grandes aportes de Félix Beltrán Connections es la recuperación de portadas de libros diseñadas en Nueva York y La Habana, piezas que el propio Beltrán no había considerado centrales en su producción, pero que aquí cobran una nueva relevancia.

“Esas portadas nos parecieron fascinantes porque muestran a un Beltrán que experimenta con otros registros gráficos. Revelan un costado menos conocido de su obra, donde el diseño editorial se vuelve terreno de exploración formal”, comenta Martínez.

La exposición también presenta 99 películas transparentes con fotolitos pertenecientes al Archivo Documental de Teresa Camacho, compañera y colaboradora de Beltrán en México, que permiten dimensionar la magnitud y la calidad técnica de su legado.

“El trabajo de recuperación de estos materiales fue muy intenso”, relata Díaz. “Queríamos que el público tuviera acceso no solo al resultado final, sino también al proceso, a los documentos de trabajo que muestran cómo Beltrán construía cada pieza”.

Destacan los 17 carteles originales impresos en serigrafía y otros documentos de la época —revistas, periódicos y cartas— pertenecientes a la colección de Shigeo Fukuda y a la Fundación DNP, así como material correspondiente al diseño del pabellón de Cuba en la Exposición Universal de Osaka ‘70.

El diseño como herramienta de memoria y resistencia

Félix Beltrán Connections subraya el papel del diseño gráfico político y social como lenguaje de resistencia y construcción de identidades. La exposición pone en valor cómo, en plena Guerra Fría, el trabajo de Beltrán se convirtió en una síntesis entre la comunicación propagandística y la publicidad moderna, entre la letra, la fotografía y la tipografía experimental.

“Beltrán no diseñaba para decorar; diseñaba para comunicar ideas y para posicionar visiones del mundo”, subraya Martínez. “Por eso decimos que su obra es también un documento histórico”.

Díaz añade: “Tras 17 años de investigación, entendimos que era necesario mostrar cómo los libros y las exposiciones, como en este caso, son prácticas interconectadas que permiten construir nuevas narrativas para la cultura del diseño gráfico del siglo XX”.

Un reconocimiento internacional al diseño gráfico iberoamericano

Con esta iniciativa, Japón se convierte en escenario de un nuevo reconocimiento a Félix Beltrán y, por extensión, al diseño gráfico iberoamericano como patrimonio cultural global. La exposición no solo celebra la figura de un creador imprescindible, sino que también propone una reflexión sobre el poder del diseño como memoria, como relato histórico y como herramienta de transformación social.

“Nos interesa que el público japonés y el internacional entiendan que el diseño gráfico iberoamericano tiene una voz propia, con identidad y fuerza histórica”, concluye Díaz. “Y que la figura de Beltrán es clave para comprender esa tradición”.

En tiempos dominados por lo digital, Félix Beltrán Connections recuerda la vigencia y el valor del diseño gráfico impreso como vehículo de ideas, compromiso y cultura visual.

Ficha técnica de la exposición:

Título: Félix Beltrán Connections

Lugar: kyoto ddd gallery – Kioto, Japón

Fechas: 29 de agosto al 29 de octubre de 2025 (248.ª exposición)

Comisarios: Sonia Díaz y Gabriel Martínez

Colaboradores: Teresa Camacho y el Centro Cívico Ninohe-shi

Organiza: Fundación DNP para la Promoción Cultural

Agradecimientos / Sonia Díaz y Gabriel Martínez

Nuestro principal agradecimiento es a Félix Beltrán y Teresa Camacho por su amistad y por formar parte del proyecto desde el principio, sin ellos nada de esto sería posible. Gracias a Felicia Freedman (Felicia Turchuk) por su apoyo y su cariño desde New York.

Queremos dar también las gracias, muy especialmente, a Chikako Tatsuuma, gestora y curadora con la que llevamos trabajando en el proyecto desde 2023, a todo el equipo de la kyoto ddd gallery por su cariñoso trato y su gran trabajo, a la Fundación DNP y a Nicole Schmid por sus diseños.

No queremos olvidarnos de Isabel García, Vicerrectora de Cultura de la Universidad Complutense de Madrid (cartec); a Jens Müller y Katharina Sussek (Optik Books) por ponernos en contacto con Chikako y hacer posible esta exposición; y, por supuesto, a Marcelo Ghio (Experimenta Libros) que siempre nos ha apoyado tratando con total seriedad y respeto nuestro trabajo, y a Felipe Taborda (F/G/S Graphica) por nuestro último e ilusionante proyecto juntos “Iberoamérica Gráfica: Maestros”.